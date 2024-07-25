Без Путина решения не было бы, – Маломуж о запрете вражеским войскам пользоваться смартфонами

В России хотят запретить своим военным использование мобильных телефонов для коммуникации на поле боя. Допустимым методом связи может стать только рация.

Генерал армии, экс-руководитель Службы внешней разведки Николай Маломуж рассказал 24 Каналу, что Владимир Путин высказывает бессмысленные идеи и ультиматумы. Он всегда был против расширения границ НАТО, однако сейчас они как никогда близко к России.

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Запрет пользоваться смартфонами

Маломуж отметил, что все слова Путина имеют обратный формат. Запрет использовать мобильные телефоны на линии фронта вызывает возражения среди российских военных.

На поле боя оккупанты преимущественно использовали гаджеты для коммуникации между собой. Речь идет об отдаче приказов, предупреждения об опасности или слаживания. Было активное использование этих средств для ведения оперативных действий,

– сказал он.

По словам экс-руководителя Службы внешней разведки, запрет пользоваться мобильными телефонами уменьшает возможности оккупантов на поле боя. По его мнению, это пойдет на пользу Сил обороны.

Без Путина такого приказа не было бы, ведь это стратегическое решение. Вероятно, он мотивирует это тем, чтобы или оккупанты не имели возможности общаться между собой, или ВСУ было сложно перехватывать их разговоры,

– подчеркнул он.

Николай Маломуж добавил, что такой запрет на некоторое время разрушит цепочку коммуникации российских оккупантов.