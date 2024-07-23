Однако по мнению российского оппозиционного журналиста Игоря Яковенко, которое он высказал 24 Каналу, у Путин есть собственная картина мира, принципиально отличающаяся от представления о мире украинцев. Об этом свидетельствуют абсурдные действия главы Кремля во время войны в Украине.

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Это заставляет Путина продолжать войну

Даже если отбросить моральные принципы, как отметил журналист, ни один нормальный человек не напал бы на крупнейшую по площади европейскую страну, имея военный ресурс в 200 тысяч военных.

В то время Украина имела довольно сильную, профессиональную армию, а сейчас она стала еще мощнее. Россия же в феврале 2022 года наступала сразу по 9 направлениям, раздробив свои силы. Это свидетельствует о том, что у Путина в голове была абсолютно неадекватная картина мира,

– заметил он.

Путин, по его мнению, был убежден что "нет никакой Украины", ему рассказывали, что в Киеве россиян будут "ждать с цветами". У российских танкистов была парадная форма, а которой они надеялись "маршировать по Крещатику". Это все следствие ложного представления Путина, которое он сам создал в своей голове и которое поддерживали его приспешники.

Сейчас, возможно, произошла коррекция его видения, с учетом хода войны. Однако все равно Путин сегодня надеется, что Украина "сдастся", потому что ему докладывают о "больших потерях" во ВСУ, что украинцы не выдержат постоянные отключения света и дойдут до предела, когда якобы будут готовы сместить свое руководство.

Эта неправильная картина мира снова заставляет Путина продолжать войну,

– отметил оппозиционер.

В то же время люди, которые поставляют Путину информацию, подают именно ту, что он хочет. Получается, что он сам заказывает себе картину мира, которую формируют его приспешники. Она также соответствует тому, что происходит на российском телевидении.

"Путин – неадекватный, а потому говорить о нем как о логической личности, которой присущ здравый смысл, не стоит. Именно его неадекватность привела к тому, что он начал войну в Украине и продолжает ее сейчас", – уверен Игорь Яковенко.