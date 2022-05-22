Путина заставили отказаться от безумных целей, – Пионтковский

Глава Кремля, начав полномасштабную войну против Украины, хотел осуществить блицкриг и захватить все украинское государство. Однако его заставили забыть о сумасшедших идеях.

Об этом 24 канала рассказал Андрей Пионтковский – российский оппозиционный политолог и публицист. По его словам, российскому диктатору доходчиво объяснили, что его цели невозможно реализовать.

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Какая теперь цель у России по мнению Пионтковского

Италия передала ООН свой мирный план по прекращению войны России против Украины. Однако поэтапный итальянский план является на самом деле "путинскими хотелками", считает российский оппозиционный публицист, объясняя, что Путину действительно объяснили о нереализации его безумных идей, поэтому он и придумывает новые формы.

Выступление Путина (на 9 мая – 24 канал) показало, что его заставили отказаться от безумных целей, которые не реализуются сейчас. Это оккупация всей Украины и свержение всей украинской власти,

– подчеркнул Пионтковский.

Он добавил, что именно 9 мая, как раз в "день победы", произошли серьезные события в Москве и в самом Кремле. Мол, появился и наметился новый консенсусный взгляд на войну в Украине.

Пионтковский о том, что Путина отказали от безумных мечтаний: смотрите видео

Политолог также отметил, что теперь одной целью войны является создать 3 или 4 варианта минских соглашений, который закрепит за Россией, кроме уже захваченных частей Донбасса и Луганщины с Крымом еще и Херсонскую область.

"Точно под их диктовку работает европейская инициатива сейчас", - констатировал Пионктовский, еще раз вспоминая итальянский план по урегулированию войны.

Заметим, что упоминавшиеся минские соглашения были документом, согласованным на саммите в Минске 11 – 12 февраля 2015 года лидерами Германии, Франции, Украины и России. Договоренности заключили с большими и противоречивыми разногласиями в пользу России, поскольку не было четкого порядка выполнения шагов деэскалации войны на Донбассе.

После того, как глава Кремля признал "независимость" созданных Россией квазиобразований на временно оккупированных территориях Украины, минские договоренности фактически перестали действовать. На следующий день после "признания" псевдореспублик Россия официально заявила о выходе из минских соглашений.

Что еще известно о мирном плане Италии: коротко

Италия представила в Организацию объединенных наций мирный план для Украины. В общей сложности он состоит из 4 этапов. Документ разработало министерство иностранных дел Италии с участием правительства государства.

План включает не только прекращение огня в Украине, но и сотрудничество с международными партнерами, в частности, Евросоюзом, G7 и ООН.

Эти этапы должны проходить под наблюдением Международной группы содействия, говорится в документе. Есть пункт прекращения огня, о котором следует договориться во время боевых действий, а также ликвидация линии боевых столкновений под надзором ООН.

Интересно, что 2 этап плана связан с многосторонними переговорами о будущем международном статусе Украины и, в частности, о вероятном условии нейтралитета Киева, обеспеченном международной политической "гарантией".

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