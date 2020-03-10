Путина возмутило заявление Зеленского о том, что Освенцим освобождали украинцы

Во время своего визита в Польшу, который состоялся в конце января, украинский президент Владимир Зеленский напомнил о роли украинцев во время событий Второй мировой войны. В частности, украинский лидер заявил, что концлагер в Польше освобождал ударный батальон 100-й Львовской дивизии в составе 1-го Украинского фронта. На слова главы государства теперь отреагировали в Кремле.

Так, российский президент Владимир Путин считает, что заявление Зеленского было обусловлено "текущей политической конъюнктурой". Об этом он рассказал в интервью ТАСС.

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Мы же понимаем, что это чушь. Мы понимаем, что все это – конъюнктура сегодняшнего дня. Я знаю, что происходит в сердцах людей, которые воевали с нацизмом с оружием в руках. Для них это – плевок,

– высказался о словах Зеленского Путин.

Кроме того, глава Кремля заявил, что "люди в Украине боятся раскрыть рот в ответ на такие заявления, потому что против них сразу начнутся преследования".

Он также предположил, почему Зеленский "позволяет" себе такие высказывания.

"Нынешнему президенту Украины хочется быть таким приятным для действующего руководства Польши, которое осуществляет, на мой взгляд, очень большую ошибку", – пояснил свою позицию Путин.

Заметим, что главу Кремля не пригласили на памятные мероприятия по случаю освобождения концлагеря Аушвиц-Биркенау в польском Освенциме. В 2020 году прошло 75 лет с этого дня. Все потому, что Путин встревал в исторические споры о Второй мировой войне, оценивал и унижал роль Польши в ней.