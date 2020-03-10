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      Путіна обурила заява Зеленського про те, що Освенцим звільняли українці

      - Читать новость на русском
      Володимир Путін / Getty images

      Під час свого візиту до Польщі, що відбувся наприкінці січня, український президент Володимир Зеленський нагадав про роль українців під час подій Другої світової війни. Зокрема, український лідер заявив, що концлагер у Польщі звільняв ударний батальйон 100-ї Львівської дивізії у складі 1-го Українського фронту. На слова глави держави тепер відреагували у Кремлі.

      Так, російський президент Володимир Путін вважає, що заява Зеленського була зумовлена "поточною політичною кон’юнктурою". Про це він розповів в інтерв’ю ТАСС.

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      Ми ж розуміємо, що це нісенітниця. Ми розуміємо, що все це – кон'юнктура сьогоднішнього дня. Я знаю, що відбувається у серцях у людей, які воювали з нацизмом зі зброєю в руках. Для них це – плювок,
      – висловився про слова Зеленського Путін.

      Окрім того, очільник Кремля заявив, що "люди в Україні бояться розкрити рота у відповідь на такі заяви, бо проти них відразу почнуться переслідування".

      Він також припустив, чому Зеленський "дозволяє" собі такі висловлювання.

      "Нинішньому президенту Україна хочеться бути таким приємним для чинного керівництва Польщі, яке здійснює, на мій погляд, дуже велику помилку", – пояснив свою позицію Путін.

      Зауважимо, що главу Кремля не покликали на пам’ятні заходи з нагоди звільнення концтабору Аушвіц-Біркенау у польському Освенцимі. У 2020 році минуло 75 років від цього дня. Все через те, що Путін встрявав в історичні суперечки про Другу світову війну, оцінював та принижував роль Польщі у ній.

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      Автор: Ірина Вихрущ
      Теги: Новини України Історія Новини політики Новини Росії Новини Польщі Володимир Зеленський Володимир Путін
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