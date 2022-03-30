Путинские планы по захвату всей Украины рушатся

На сегодняшний день Путину следовало бы решать более объективные задачи, поскольку ресурсов для поддержания кампании на всей территории Украины недостаточно.

Но в то же время совершенно очевидно, что диктатор, находящийся у власти 22 года, руководствуется совсем другой логикой и словосочетание "здравый смысл" к нему не применимо.

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Цель Путина

Задача у диктатора только одна – остаться у власти. Он понимает, что военное поражение – это прямая дорога на политический эшафот, а лично для него это – конец жизни. Путин никоим образом не готов признавать даже частичное поражение в Украине.

Ему нужна победа, причем к 9 мая, поэтому он бросает на войну все ресурсы. С Дальнего востока перебрасываются войска. С военных баз в Грузии и Армении, из Таджикистана. Поэтому я очень скептически отношусь к переговорам, которые ведутся сейчас.

Украина, возможно, была бы готова на возврат к демаркационным линиям на 24 февраля, естественно не признавая никаких аннексий. Но проблема в том, что Путина это не устраивает. Он не может отказаться от цели политической победы, выраженной, в том числе в территориальных приобретениях.

Мы и Путин говорим с разных логик, для нас человеческая жизнь бесценна, потеря каждой жизни мирного жителя или солдата – это трагедия. Для Путина это просто статистика.

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При Путине мира не будет

Именно поэтому я говорю, что пока Путин находится у власти, мира не будет. Для него перемирие – это возможность перегруппироваться. Он видит Украину как препятствие на пути своих захватнических геополитических планов, поэтому если он не добьется успеха в данный конкретный момент, он будет пытаться использовать другие возможности.

С учетом всего этого я считаю, что единственной разумной позицией для свободного мира является стратегия, направленная на крах путинского режима. А путь к краху путинского режима лежит через победу Украины в этой войне и поднятие украинского флага в Севастополе.

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