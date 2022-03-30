Але в той же час цілком очевидно, що диктатор, який перебуває при владі 22 роки, керується зовсім іншою логікою і словосполучення "здоровий глузд" до нього не застосовується.

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Мета Путіна

Завдання у диктатора лише одне – залишитися при владі. Він розуміє, що військова поразка – це пряма дорога на політичний ешафот, а для нього це – кінець життя. Путін аж ніяк не готовий визнавати навіть часткову поразку в Україні.

Йому потрібна перемога, до 9 травня, тому він кидає на війну всі ресурси. З Далекого Сходу перекидаються війська. З військових баз у Грузії та Вірменії, з Таджикистану. Тому я дуже скептично ставлюся до переговорів, які зараз ведуться.

Україна, можливо, була б готова на повернення до демаркаційних ліній на 24 лютого, природно не визнаючи жодних анексій. Але проблема в тому, що Путіна це не влаштовує. Він не може відмовитися від мети політичної перемоги, вираженої, зокрема у територіальних надбаннях.

Ми та Путін говоримо з різних логік, для нас людське життя безцінне, втрата кожного життя мирного жителя чи солдата – це трагедія. Для Путіна це просто статистика.

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За Путіна миру не буде

Саме тому я говорю, що поки Путін перебуває при владі, миру не буде. Для нього перемир'я – це можливість перегрупуватися. Він бачить Україну як перешкоду на шляху своїх загарбницьких геополітичних планів, тому якщо він не досягне успіху в даний конкретний момент, він намагатиметься використати інші можливості.

З огляду на все це я вважаю, що єдиною розумною позицією для вільного світу є стратегія, спрямована на крах путінського режиму. А шлях до краху путінського режиму лежить через перемогу України у цій війні та підняття українського прапора у Севастополі.

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