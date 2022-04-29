Путинские воины едят кошек и жалуются на недополученные зарплаты

В министерстве обороны России отчаянно обещают захватчикам увеличение выплат за боевые, огромные зарплаты по контракту, а также компенсацию в случае ранения или гибели. Однако при этом путинский режим пытается бросить воина при любой возможности.

По данным источников 24 канала в украинских спецслужбах, кадровые российские оккупанты, находящиеся в составе некоторых подразделений захватнической армии в Донецкой области, жалуются на то, что получили значительно меньше средств, чем им обещали. Командование объясняет это тем, что военные по документам "находились в России" в течение 10 дней.

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На самом же деле никакого отвода группировок на территорию страны-агрессорки не было. Поэтому россияне недополучили 33% от боевых доплат.

Выжили только единицы, но и на них денег не хватило

Как утверждают в украинских спецслужбах, перед отправкой в Украину россиянам говорили, что за 1 день пребывания на войне им будут доплачивать по 8 тысяч рублей. Впоследствии эту сумму обещали увеличить до 15 тысяч в день.

Конечно, оккупанты рассчитывали на получение подобных сумм в случае, если им удастся выжить. Обещали им также выведение из зоны активных боевых действий для отдыха с сохранением доплат. Впрочем, никакой ротации не произошло, а каждый день подразделения отправляли в бой во все меньшем и меньшем из-за потерь составе.

Одна из батальонно-тактических групп, в которой из 600 человек осталось всего 40, находится в Донецкой области с 24 февраля. При этом на до сих пор не попавшие под санкции зарплатные карточки "Газпромбанка" оккупантам поступило лишь две трети доплат за боевые, что и вызвало у особого состава большое возмущение.

Россияне подозревают, что доплаты забрало себе высшее командование. Офицеры же объясняют, что так произошло из-за того, что по документам их подразделение "находилось в России на отдыхе 10 суток", как это должно было быть согласно нормам. Кроме того, некоторые считают, что у министерства обороны просто не хватает средств на выплаты как зарплат, так и компенсаций раненым или погибшим, поскольку война оказалась слишком долгой и дорогой для страны-агрессорки. Оккупанты не понимают, почему их откровенно "кинули" с деньгами, хотя общий бюджет доплат существенно сократился из-за того, что у живых их осталось очень мало.

Убивают животных и ищут картошку по селам

Путинские ордынцы жалуются, что им надоели постоянные бои и жизнь в напряжении. Некоторые орки начали употреблять много водки, поскольку не выдерживают морального давления. Иногда в местах дислокации происходят драки или стрельбы, ведь нетрезвым оккупантам кажется, что на них вышли бойцы "Азова" или ССО.

Кроме того, несмотря на непосредственную близость к России, изверги жалуются на тотальные перебои с поставкой пищи. Мол, в разбитых от войны населенных пунктах продукты заканчиваются еще до захвата военными. Остатки же быстро мародерят сами захватчики. Покупать что-либо в магазинах на неподконтрольных Киеву территориях оккупанты не имеют возможности, поскольку постоянно находятся либо в боях, либо в пунктах постоянной дислокации.

Из-за этого изголодавшиеся захватчики вынуждены охотиться на собак и кошек, искать картофель в заброшенных домах украинцев. Однако найденного катастрофически не хватает даже на 40 человек. Добиться от командования, чтобы наверху хоть кто-то наладил поставки чего-нибудь съестного, оккупанты категорически не могут. Им постоянно отвечают, что приоритетным направлением является доставка к фронту снарядов и топлива. Подразделения при этом отпустили на самообеспечение, то есть фактически предоставили им полное разрешение мародерить.