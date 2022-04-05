Путинский Лавров лжет на уровне гитлеровца Риббентропа

Деградация так называемого "русского государства" не обошла также и его так называемую "элиту" - дипломатический корпус. Российские дипломаты стали соучастниками военных преступлений и преступлений против человечности.

Пока министр иностранных дел Сергей Лавров и его заместители выступали на пресс-конференции, рассказывая о том, как украинцы на глазах у всего мира разложили мёртвые тела, чтобы создать нужную телекартинку, New York Times нашла эти тела на спутниковых снимках, которые были сделаны и выложены ещё 21 марта (на картинке один пример, на сайте NYT их много).

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Оправдание путинских холуев

Я слышал из уст Сергея Лаврова – "мы не занимаемся внешней политикой, мы занимаемся дипломатией" – и это стандартное мотто российских дипломатов.

Мол, в Кремле решают, какая внешняя политика, а мы потом обеспечиваем ей техническое сопровождение. Но вот этот позорный подход – одна из причин той катастрофы, которая постигла Россию.

Профессиональный дипломат отказался бы врать, прикрывая безумные решения президента.

Этот подход позорный не потому, что требует врать – как мы видим, это то, что убивает Россию. Эти люди, жители Бучи, были убиты российскими солдатами в начале оккупации.

Риббентроп как ролевая модель

Глядя на Лаврова, пошёл перечитывать биографию Риббентропа, министра иностранных дел гитлеровской Германии, повешенного в Нюрнберге.

Нет, я не думаю, что будет "русский Нюрнберг", но параллель с гитлеровским режимом напрашивается.

Всё-таки он был не просто "дипломатом" в лавровском смысле. Риббентропу, среди прочего, напрямую подчинялась часть территориальных органов на оккупированных территориях, где казнили мирных жителей, в том числе по национальным и этническим признакам.

Так что, если и есть сравнение – то только по вранью, не по ответственности.

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