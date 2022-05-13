Путинская марионетка: почему американский сенатор пытается блокировать помощь Украине

Путинская марионетка Рэнд Пол после шквала критики не отступил и опубликовал твит, где продолжает углубляться в абсолютно вредную для Украины, США и всего мира кремлевскую риторику: "Я присягал Конституции США, а не любого другого иностранного государства".

Товарищ Пол

Таким образом, Ренд Пол пытается продвигать нарратив, что война России против Украины – не касается национальной безопасности США.

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Это не так, каждый американец понесет гораздо большие расходы и ущерб, если Путин выиграет, потому что тогда война перекинется на другие государства и континенты.

И чем дольше идет война, тем больше несет расходы на мир.

Путин же не готов прекратить войну без победы. И победа для Путина – это поглощение Украины.

Итак, единственный вариант, в котором война может закончиться быстрее, – это давление на Россию: на поле боя, санкциями и изоляцией.

Битва за Законопроект

Своими действиями Пол еще больше затягивает войну и демонстрирует Путину, что поддержка Украине имеет пределы и скоро они наступят: "Конгресс снова пытается рассмотреть законопроект о расходах – тот, который я сомневаюсь, что кто-то действительно читал – и нет никакого контроля над тем, как тратятся деньги".

Законопроект уже несколько недель доступен для анализа. Товарищ Пол знал об этом, но начал говорить о своих беспокойствах только сегодня.

Законопроект предусматривает выделение дополнительных сотен миллионов долларов на структурное подразделение, которое будет заниматься контролем.

Но товарищ Пол хочет, чтобы это был отдельный инспектор. Сенат готов был пойти на этот компромисс и сразу же поправкой внести дополнительную должность инспектора в проект. Но Пол настаивает, чтобы законопроект вернули в Палату представителей и внесли там.

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Какова цель сенатора

19 мая заканчиваются полномочия Байдена по сокращению (получение оборудования для Украины из запасов США) и товарищ Пол об этом знает, потому что именно эту дату написали в письме сенаторам Блинкен и Остин, призывая принять пакет быстро: "Все, что я просил - это внести поправку к окончательному законопроекту, которая позволит Генеральному инспектору контролировать, как расходуются средства. Каждый, кто против этого, безответственен".

Уже писала выше, что поправку товарища Пола готовы были внести. Но Пол не хочет, чтобы его внесли.

Он хочет вернуть пакет в Палату, чтобы Украина не получила помощь вовремя: "Хотя я сочувствую народу Украины и одобряю его борьбу с Путиным, мы не можем продолжать тратить деньги, которых у нас нет. Принятие этого законопроекта увеличивает общую сумму, которую мы послали Украине, почти до 54 миллиардов долларов в течение двух месяцев".

Не сочувствует и не одобряет

Несколько недель назад он сказал, что Украина – часть России, и если бы США не поддерживали стремление Украины вступить в НАТО, то, возможно, и Путин бы не напал.

Цифра тоже абсолютно манипулятивна. Потому что около половины этих средств не будут направлены Украине.

Там деньги и на поддержку НАТО, и на борьбу с голодом на африканском континенте, и многое другое: "Это угрожает нашей собственной национальной безопасности, и это, честно говоря, пощечина миллионам налогоплательщиков, которые пытаются купить газ, продукты и найти детские смеси ".

Национальной безопасности угрожает товарищ Пол, когда возит письма от Трампа Путину, или терпит щедрые инвестиции Дерипаски в его Кентукки.

И о пощечине, газе, продуктах и детской смеси, товарищ Пол повторяет кремлевский нарратив: высокие цены у западных избирателей на горючее и продукты не потому, что Путин без всяких оснований и поводов по своему выбору ворвался в Украину, а потому что якобы западные политики поддерживают Украина.

США, Великобритания и ЕС два месяца бросают множество сил на то, чтобы бороться с этим нарративом и объяснять населению правду. В то же время товарищ Пол делает все, чтобы этот нарратив закрепился и жил.