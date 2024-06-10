Приговор путинскому режиму: что повлечет необратимые процессы в России

Война России против Украины неизбежно будет иметь серьезные долгосрочные последствия и для самой России. Начав агрессию против нашего государства, Путин подписал приговор своему.

А если точнее, то своему режиму. Путин сумел сохранить свою власть во время так называемых президентских "выборов", однако он не может долго ее удерживать. Особенно, после победы Украины в войне. Об этом 24 Каналу рассказал российский оппозиционный политик, чемпион мира по шахматам Гарри Каспаров.

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Что станет концом имперской России

Украине нужны гарантии, что российское вторжение не повторится снова. По крайней мере в видимом временном промежутке. Однако пока, например, перспективы вступления Украины в НАТО остаются неопределенными.

Членство нашего государства во время войны – вне обсуждения. Однако, что будет после того, как Украина победит Россию в войне, пока неизвестно.

Победа Украины и освобождение всех территорий априори предполагает разгром всей российской армии. Поэтому, даже без НАТО, вопросы о российском нападении отпадут. Просто потому, что победа Украины, украинский флаг в Севастополе – это приговор путинскому режиму. Скорее всего, это повлечет необратимые процессы в России,

– подчеркнул Гарри Каспаров.

Победа Украины в конце концов начнет серию необратимых процессов России. Это может быть как трансформация, так и развал. Многое будет зависеть и от реакции россиян и кремлевской элиты на то, что будет происходить.

"Основная часть российского социума должна понять, что времена империи закончились. Надо убить этот "имперский вирус" в россиянах... Для меня Украина – это уже член НАТО, даже его флагман, потому что проливает кровь за главную цель, ради которого Альянс создали. Но победа Украины и станет главной гарантией того, что Россия больше не будет нападать", – объяснил Каспаров.

По мнению Каспарова, это в конце концов приведет к реформированию России в "нормальное национальное государство", которое откажется от имперских амбиций. Оппозиционер также добавил, что это неизбежно приведет к определенным территориальным потерям.