Путинский режим скончается до конца этого года, – Рыбачук

Владимир Путин продолжает шантажировать мир возможностью использования ядерного оружия. Однако недавние заявления президента США Джо Байдена дают ясно понять, что на такие действия будет жесткий ответ.

Шантаж российского президента неизбежно подталкивает его в могилу. Такое мнение в эфире 24 канала высказал политик и общественный деятель Олег Рыбачук.

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Через Украину Путин воюет со всем миром

Не нужно быть "вангой", чтобы понять, что путинский режим скончается до конца этого года. Он не выдержит тех санкций, которые на него свалились,

– заявил Рыбачук.

По его словам, Путин пугает использованием на территории Украины как химического, так и ядерного оружия. Их применение (как и создание катастрофы на украинских атомных станциях) Североатлантический Альянс будет расценивать как нападение на них, поскольку действие такого оружия не имеет границ.

У НАТО есть ответ России

"В Альянсе признали возможность нападения Путина на одну из стран НАТО, а также возможность использования ядерного оружия. Когда об этом говорят политики и военные – это значит, что у них уже есть ответ на такой сценарий", – отметил Рыбачук.

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Политик отметил, что так НАТО ответило Путину на его шантаж. Поэтому президенту России остается сравнить потенциал и возможности Альянса и свои мизерные запасы.

К слову, экс-командующий силами НАТО в Европе Уэсли Кларк предположил, что Путин может нанести ядерный удар по Польше. Так, по его мнению, государство-агрессор может ответить на помощь Украине.

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