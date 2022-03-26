Шантаж російського президента неминуче підштовхує його в могилу. Таку думку в ефірі 24 каналу висловив політик та громадський діяч Олег Рибачук.

До теми Ймовірність нападу Росії на НАТО: США та союзники з Альянсу готують спеціальний план

Через Україну Путін воює з усім світом

Не треба бути "вангою", аби зрозуміти, що путінський режим сконає до кінця цього року. Він не витримає тих санкцій, які на нього звалились,

– заявив Рибачук.

За його словами, Путін лякає використанням на території України як хімічної, так і ядерної зброї. Їх застосування (як і спричинення катастрофи на українських атомних станціях) Північноатлантичний Альянс розцінюватиме, як напад на них, оскільки дія такої зброї немає кордонів.

У НАТО є відповідь Росії

"В Альянсі визнали можливість нападу Путіна на одну із країн НАТО, а також можливість використання ядерної зброї. Коли про це говорять політики та військові – це означає, що у них вже є відповідь на такий сценарій", – зауважив Рибачук.

Читайте на сайті Байден назвав хімічну війну в Україні "реальною загрозою"

Політик зазначив, що так НАТО відповіло Путіну на його шантаж. Саме тому президенту Росії залишається порівняти потенціал та можливості Альянсу й свої мізерні запаси.

До слова, екскомандувач сил НАТО в Європі Веслі Кларк припустив, що Путін може завдати ядерного удару по Польщі. Так, на його думку, держава-агресорка може відповісти на допомогу Україні.

Актуально – Арестович сказав, чому не вірить у хімічну зброю від Росії: дивіться відео