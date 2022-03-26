Шантаж російського президента неминуче підштовхує його в могилу. Таку думку в ефірі 24 каналу висловив політик та громадський діяч Олег Рибачук.
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Через Україну Путін воює з усім світом
Не треба бути "вангою", аби зрозуміти, що путінський режим сконає до кінця цього року. Він не витримає тих санкцій, які на нього звалились,
– заявив Рибачук.
За його словами, Путін лякає використанням на території України як хімічної, так і ядерної зброї. Їх застосування (як і спричинення катастрофи на українських атомних станціях) Північноатлантичний Альянс розцінюватиме, як напад на них, оскільки дія такої зброї немає кордонів.
У НАТО є відповідь Росії
"В Альянсі визнали можливість нападу Путіна на одну із країн НАТО, а також можливість використання ядерної зброї. Коли про це говорять політики та військові – це означає, що у них вже є відповідь на такий сценарій", – зауважив Рибачук.
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Політик зазначив, що так НАТО відповіло Путіну на його шантаж. Саме тому президенту Росії залишається порівняти потенціал та можливості Альянсу й свої мізерні запаси.
До слова, екскомандувач сил НАТО в Європі Веслі Кларк припустив, що Путін може завдати ядерного удару по Польщі. Так, на його думку, держава-агресорка може відповісти на допомогу Україні.
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