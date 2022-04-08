Путинское СМИ запостило информацию о взрыве в Краматорске заранее

Российское провластное издание "РИА Новости" первым запостило информацию об обстреле вокзала в Краматорске. Еще до чатовых и официальных сообщений.

Информацию о взрыве запостили в 10:25, хотя первые сообщения в чатах начали появляться примерно в 10:30, что подтверждает большинство людей.

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Но здесь следует обратить внимание на то, что в твиттере сообщение опубликовали через TweetDeck. Этот сервис предназначен для отправки отложенных постов – тех, которые написали заранее и выставили на конкретное время.

Впоследствии пропагандисты удалили свой пост. Но скриншоты не горят.



Скриншот с пропагандистского поста "РИА Новости" / Источник: телеграм-канал Оперативный ВСУ

Ложь на лжи: россияне не могут определиться, что правдоподобнее

Еще один интересный момент – "РИА Новости" написало, что Украина обстреляла Краматорск. Между тем, сразу после обстрела росийские телеграм-каналы начали распространять видео с места происшествия и писать, что их военнослужащие "обстреливают позиции ВСУ". Впоследствии эти посты удалили или исправили.



Как российские телеграм-каналы врали об обстреле в Краматорске / Скриншот

Снова россияне запутались в собственной лжи и не могут определиться – на вокзале прятались ВСУ или Украина сама себя обстреляла.

За 10 минут до обстрела Россия запустила ракеты из временно оккупированного Шахтерска

И пока Россия пытается отрицать свою вину за ракетный удар по вокзалу, где находились тысячи мирных людей, в сети появилось видео с временно оккупированного Шахтерска, который сейчас контролируют боевики. Ракеты из Шахтерска вылетели примерно в 10:20. Расстояние от Краматорска составляет около 140 километров.

Обстрел вокзала в Краматорске: главное

8 апреля около 10:30 Россия обстреляла кассетными боеприпасами железнодорожный вокзал Краматорска. На тот момент там находились около 4 тысяч мирных жителей.

Люди ждали эвакуационных поезд. О том, что на месте происходит эвакуация, было известно всем.

Кроме этого, одна из ракет попала во временный зал ожидания, где находились сотни человек.

В общей сложности своим ударом по вокзалу Россия убила по меньшей мере 39 мирных жителей, 4 из которых – дети. Еще более 100 человек были ранены.

Краматорские больницы не успевают с количеством раненых, многие в тяжелом состоянии, без рук и ног.

Обломки ракеты нашли в 40 метрах от эпицентра удара, что свидетельствует о высокой мощности. Ранее сообщалось, что это "Искандер", но глава Донецкой ОВА Павел Кириленко уточнил, что это была "Точка-У".

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