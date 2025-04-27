Уже на следующий день российского диктатора пришлось разочаровать. В репортаже одного из пропагандистских каналов врага показали, как временно исполняющий обязанности командира 810-й бригады морских пехотинцев с позывным "Гроза" докладывает Путину о том, что ВСУ на Курщине таки есть, передает 24 Канал.

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Победа отменяется

Так, оккупант рассказал главе Кремля, что в Курской области продолжают действовать "разрозненные группы ВСУ и одиночные украинские военные". Захватчик поспешил утешить диктатора, что, мол, российские силы ведут зачистку лесных массивов вблизи сел Гуево и Горналь.

Именно Горналь, по словам Герасимова, якобы освободили накануне. Он, говорят оккупанты, был последним населенным пунктом, который находился под контролем ВСУ.

Напомним, что в Генштабе опровергли заявление россиян о "разгроме ВСУ" в Курской области. В ведомстве отметили, что оборонительная операция наших сил на том участке фронта продолжается. Ситуация на Курщине непростая, но украинские воины продолжают наносить врагу значительные потери. С начала операции Сил обороны на Курщине потери врага составили 62,4 тысячи человек, из них 25,2 тысячи безвозвратные.

По данным DeepState, враг действительно имел продвижение на Курщине, в частности, практически полностью занял населенный Горналь и продвинулся в районе Олешни. Это последние села, вокруг которых остался контроль бойцами Сил Обороны.