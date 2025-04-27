В Сумской области хотят создать "безопасную зону". Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на российские пропагандистские СМИ.

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Какие цели преследуют россияне на Сумщине

Российский оккупант заявил, что после "освобождения Курской области" российские войска займутся созданием "безопасной зоны" в Сумской области.

Несмотря на то, что он рассказывает о больших победах и темпах наступления российских войск, конкретных населенных пунктов или географических названий в Сумской области, где российские силы имели успех, он не назвал.

Дело в том, что помпезные заявления России об "освобождении Курской области" и какие-то операции на Сумщине не соответствуют действительности.

Россия заявляет об "освобождении" Курской области: что известно

Россия заявила о "полном освобождении" Курской области. Генштаб отметил, что операция Сил обороны Украины на Курщине продолжается. Ситуация там остается сложной.

С начала Курской операции 6 августа 2024 года до сих пор потери России составляют: личного состава – 62,4 тысячи человек, из них безвозвратные – 25,2 тысячи, санитарные – 36,2 тысячи.

Еще 983 военнослужащих армии агрессора были взяты в плен.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что воины Вооруженных Сил Украины продолжают активную оборону на территории определенных районов Курской и Белгородской областей.

Среди прочего в России впервые признали участие солдат КНДР в войне против Украины. Начальник российского Генштаба Герасимов, докладывая Путину о якобы полном освобождении Курщины от ВСУ, указал на "героизм" северокорейцев.

В DeepState отметили, что враг действительно продвинулся в Курской области 26 апреля, но отнюдь не освободил ее.

По "буферной зоне" в Сумской области, которую россияне оценивают уже в 90 квадратных километров, то в Центре противодействия дезинформации это опровергают. Силы России на Сумщину иногда заходят, но закрепляться в них не удается.