Китай не даст: какие военные действия против Европы может начать Россия

Европа все активнее готовится к возможной новой угрозе со стороны России и одновременно берет из Украины опыт современной войны. Но в Кремле могут смотреть на эту картину иначе и искать не полномасштабный сценарий, а более слабое место.

Бывший сотрудник СБУ Иван Ступак в эфире 24 Канала объяснил, что Китаю не выгодна большая война России против Европы, но это не снимает другой опасности. По его словам, Москва может рассматривать значительно меньшую силовую провокацию, которая все равно станет серьезным вызовом для Запада.

Смотрите также Это ловушка: Яценюк сказал, что будет, если Украина выйдет из Донбасса, даже при гарантиях безопасности

Китай и риски для Европы

Россия сейчас пытается усилить сотрудничество с Китаем, потому что ее экономика уже не в лучшем состоянии. Но, по сути, Китай не даст Москве развернуть большую войну против Европы, потому что для Пекина это просто невыгодно. Два крупнейших рынка для китайских товаров – это Соединенные Штаты и Евросоюз, а чем спокойнее жизнь в Европе, тем больше там потребляют и тем больше зарабатывают китайские компании.

Товарооборот между Китаем и Европейским Союзом за 25-й год – почти 560 миллиардов евро. Это очень-очень серьезно,

– подчеркнул Ступак.

Поэтому полномасштабная война России против стран НАТО сейчас выглядит маловероятной. Но это не значит, что угроза исчезает, потому что Москва может пойти не на большое наступление против Европы, а на меньшую силовую акцию, чтобы проверить реакцию Запада.

Нарва как возможный сценарий России

В Кремле могут выбрать значительно меньший шаг и попробовать не лобовое столкновение с Альянсом, а локальную силовую акцию на приграничном участке. Такой сценарий не требует большого наступления, зато дает Москве шанс проверить, как быстро и жестко Запад готов реагировать.

Маленькие какие-то миссии по откусыванию каких-то регионов, области, городка, как Нарва, этот момент все равно остается на столе,

– подчеркнул Ступак.

Европа уже пытается готовиться к таким рискам, все активнее работает с Украиной и забирает наш опыт современной войны. Но Россия тоже видит, что ее противник входит в этот процесс медленно, а значит может искать не большую войну, а точку, где давление будет казаться проще и менее затратным.

Европа еще не готова к такой войне

У Европы большой военно-промышленный комплекс, но для войны такого типа этого пока недостаточно. Проблема не только в производстве, но и в отношении к самой современной войне, где дешевые и массовые решения уже меняют поле боя. Это видно даже по тому, как часть крупных оборонных компаний реагирует на украинские дроны-перехватчики.

Мы слышали заявление от Армина Паппергера, главы Rheinmetall, где он просто прошелся по нашему ВПК, имею в виду дроны-перехватчики. Он пренебрежительно говорит, что это домохозяйки на 3D-принтере печатают, это LEGO-игрушки,

– подчеркнул Ступак.

Такое восприятие хорошо показывает, что украинский опыт современной войны там до сих пор не все готовы воспринимать всерьез. Он вспомнил и Германию, где армия сейчас насчитывает почти 180 тысяч человек, но даже разговор о том, как в ближайшие годы добавить еще 20 тысяч, вызывает тяжелые споры. В обществе это проходит болезненно, а план увеличить Бундесвер до 230 тысяч за девять лет он назвал очень сложным.

У них последние несколько месяцев огромная дискуссия, как ближайшие несколько лет увеличить армию на 20 тысяч. Для общества это настолько болезненно, что я даже не представляю, как они планируют увеличить ее до 230 тысяч,

– сказал он.

Поэтому Европа входит в новую реальность медленно и с большим внутренним сопротивлением. А в Кремле именно такую медлительность могут воспринимать как слабость и как окно для давления.

Путин живет в искаженной картине мира

Дополнительная опасность, как объяснил Ступак, в том, что в Кремле решения могут принимать не из реальной картины, а из того, что хочет слышать один человек. Путину не докладывают неприятную правду, а подсовывают выгодную для него версию событий, где Запад слаб, Европа неготова, а Россия все контролирует.

Вниманию! Россия не имеет ресурсов для большой войны против НАТО, поэтому делает ставку на провокации, диверсии, информационные атаки и военные маневры у границ. Польша уже выявляла группы, причастные к подготовке таких действий.

Такую картину, по его словам, годами подкрепляет окружение, в том числе и руководитель внешней разведки Сергей Нарышкин, который приносит папки с абсурдными "аналитическими" материалами о заговорах Запада, спецоперации против Орбана или другие вымышленные угрозы.

Они не решаются ему говорить правду. Они говорят ему только то, что он хочет слышать. Он убеждается в своей правоте, отдает приказы, они снова подтверждают его слова, и это все происходит по кругу,

– подчеркнул Ступак.

Именно так, напомнил Ступак, в Кремле в свое время поверили и в легкое вторжение в Украину, и в историю о "два – три дня". Если Путину снова докладывают, что Европа медленная, невооруженная и внутренне слабая, он может сделать еще один ошибочный вывод и снова пойти на глупое решение.

Что известно о российских диверсиях и провокациях в Европе?