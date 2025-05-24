Полковник армии Великобритании в отставке Гэмиш де Бреттон-Гордон рассказал 24 Каналу, что Путин вынужден об этом говорить, ведь понимает, если он откажется от своих амбиций, то лично для него все завершится. Кроме того, видно, что российские войска, которые воюют против Украины, не имеют достаточной подготовки, чтобы достичь желаемого успеха.

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Не все в Кремле поддерживают Путина

Гэмиш де Бреттон-Гордон заметил, что среди чиновников Кремля есть те, кто выражает свои мысли о нецелесообразности продолжать войну на территории Украины. Они понимают, что им не хватает для этого сил.

Это важно, ведь мы не слышали такого из Москвы последние 3 года. Если люди там сейчас готовы открыто признать, что Путин ошибается, то это вселяет в нас надежду. Это означает, что те, кто у него, понимают необходимость менять курс действий,

– высказался он.

Есть надежда, что изменение позиций внутри России приведет к переговорам. Это может быть обусловлено также личной выгодой. Все потому, что в последнее время в России было много смертей влиятельных людей, что, вероятно, наталкивает других на мысль о безопасности собственной жизни.

Обратите внимание! В подмосковной Балашихе в результате подрыва автомобиля погиб российский генерал Ярослав Москалик – заместитель начальника оперативного управления Генштаба России. Это уже десятый российский генерал, который погиб после начала полномасштабной войны против Украины. С потерями среди командования российская армия сталкивается от первых месяцев вторжения и до сих пор.

Российские чиновники понимают, что их может ожидать такая же участь, поэтому войну лучше завершать.

Российская пропаганда работает

Британский полковник в отставке заметил, что было немало сообщений о российских войсках, которые передвигающихся на мотоциклах. Оккупанты утверждали, что это довольно успешная практика, но это дезинформация, ведь большинство погибает, не достигнув цели.

Все указывает на то, что у россиян нет танков и беспилотников на позициях, где они могли бы продвинуться вперед. Поэтому стремление Путина захватить 4 украинские области (Донецкую, Луганскую, Запорожскую, Херсонскую – 24 Канал) кажутся совершенно невозможными,

– сказал он.

Чем раньше это поймет кремлевский диктатор, тем лучше для всех. Также важно, чтобы Дональд Трамп способствовал тому, чтобы Путин осознал свои нереалистичные шансы достичь целей на территории Украины.