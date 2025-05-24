Полковник армії Великої Британії у відставці Геміш де Бреттон-Гордон розповів 24 Каналу, що Путін змушений про це говорити, адже розуміє, якщо він відмовиться від своїх амбіцій, то особисто для нього все завершиться. Крім того, видно, що російські війська, які воюють проти України, не мають достатньої підготовки, аби досягти бажаного успіху.

Дивіться також У Кремлі вигадали нову причину для зриву переговорів: це сигнал і для США

Не всі у Кремлі підтримують Путіна

Геміш де Бреттон-Гордон зауважив, що серед високопосадовців Кремля є ті, хто висловлює свої думки щодо недоцільності продовжувати війну на території України. Вони розуміють, що їм бракує для цього сил.

Це важливо, адже ми не чули такого з Москви останні 3 роки. Якщо люди там зараз готові відкрито признати, що Путін помиляється, то це вселяє в нас надію. Це означає, що ті, хто є біля нього, розуміють необхідність змінювати курс дій,

– висловився він.

Є сподівання, що зміна позицій всередині Росії призведе до перемовин. Це може бути зумовлено також особистою вигодою. Все тому, що останнім часом у Росії було багато смертей впливових людей, що, ймовірно, наштовхує інших на думку про безпеку власного життя.

Зверніть увагу! У підмосковній Балашисі внаслідок підриву автомобіля загинув російський генерал Ярослав Москалик – заступник начальника оперативного управління Генштабу Росії. Це вже десятий російський генерал, який загинув після початку повномасштабної війни проти України. З втратами серед командування російська армія стикається від перших місяців вторгнення і до сьогодні.

Російські чиновники розуміють, що на них може очікувати така ж участь, тому війну краще завершувати.

Російська пропаганда працює

Британський полковник у відставці зауважив, що було чимало повідомлень про російські війська, які пересуваються на мотоциклах. Окупанти стверджували, що це доволі успішна практика, але це дезінформація, адже більшість гине, не досягнувши цілі.

Все вказує на те, що у росіян немає танків і безпілотників на позиціях, де вони могли б просунутись вперед. Тому прагнення Путіна захопити 4 українські області (Донецьку, Луганську, Запорізьку, Херсонську – 24 Канал) видаються зовсім неможливими,

– сказав він.

Чим раніше це зрозуміє кремлівський диктатор, тим краще для всіх. Також важливо, щоб Дональд Трамп сприяв тому, аби Путін усвідомив свої нереалістичні шанси досягти цілей на території України.