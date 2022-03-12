Путину не хватает "пушечного мяса", – Денисенко о возможном привлечении сирийских боевиков
В России заявили о намерении отправить на войну в Украину сирийских боевиков. Владимиру Путину уже не хватает "пушечного мяса".
Об этом рассказал советник министра внутренних дел Вадим Денисенко в эфире 24 канала. Руководитель Кремля будет пытаться собрать этих условно 15 – 16 тысяч военных, поэтому украинской армии придется воевать еще и с этим "сбродом".
К теме Сирийский сценарий, – в ОП отреагировали на планы Путина привлечь боевиков с Ближнего Востока
"Сирийцы – это условность. Сейчас климатические условия не очень хороши для сирийцев и это очень приятно", – заявил советник министра.
Россия созывает воевать "сброд"
В то же время по всей территории страны-агрессора "вагнеровцы" начинают созывать "сброд".
Как рассказал Денисенко, раньше они очень внимательно вербовали своих наемников. В частности, это должны были быть только представители России, без судимостей и серьезных отклонений. Однако сейчас туда берут кого угодно.
На самом деле Путину не хватает "пушечного мяса". Это абсолютная правда,
– добавил советник министра.
Денисенко рассказал о возможном привлечении сирийских боевиков: смотрите видео