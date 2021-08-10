Путину не нужен очередной скандал, – Огрызко о поглощении Беларуси Россией

Завершить создание Союзного государства Россия и Беларусь могут уже осенью 2021 года. Однако поглощение государства Кремлю не нужно.

Об этом в эфире 24 канала рассказал министр иностранных дел Украины в 2007 – 2009 годах Владимир Огрызко. Сейчас путь относительно поглощения Беларуси Россией может стать лишь поводом для новых санкций Запада.

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"Путину сегодня очередной дополнительный скандал – ведь это должно быть только скандалом – в виде поглощения Беларуси не нужен", – сказал Владимир Огрызко.

В российском руководстве говорили о том, что якобы для них не важно, какой флаг развевается над парламентом условной соседней страны. Ему нужно, чтобы этот парламент принимал решения, которые будут выгодны России. По мнению экс-министра иностранных дел, формального присоединения Беларуси не будет.

Огрызко: Руководство Беларуси останется зависимым

По словам Владимира Огрызко, интерес Москвы будет заключаться в том, чтобы белорусское руководство было зависимым от России и не могло бы сделать ни одного шага без ее разрешения.

Но формально (руководство Беларуси – 24 канал) будет оставаться независимым, над резиденцией Лукашенко или кого-то другого будет висеть советский белорусский флаг. На том вся независимость будет заканчиваться,

– сказал экс-глава МИД.

Он добавил, что полная зависимость Беларуси от России вряд ли перейдет в юридическую плоскость. На практике все будет так, как хочет Кремль, а формально Беларусь будет оставаться независимой: иметь свой МИД, КГБ и "псевдоармию" в частности.

Владимир Огрызко о поглощении Беларуси: смотрите видео

Союз Беларуси и России: коротко