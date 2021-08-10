Про це в ефірі 24 каналу розповів міністр закордонних справ України у 2007 – 2009 роках Володимир Огризко. Наразі шлях щодо поглинання Білорусі Росією може стати лише приводом для нових санкцій Заходу.

До теми Якби ми хотіли поставити Україну на коліна, зробили б це з Путіним за добу, – Лукашенко

"Путіну сьогодні черговий додатковий скандал – бо це має бути лише скандалом – у вигляді поглинання Білорусі не потрібен", – сказав Володимир Огризко.

У російському керівництві говорили про те, мовляв, для них не є важливим, який прапор майорить над парламентом умовної сусідньої країни. Йому потрібно, щоб цей парламент приймав рішення, які будуть вигідні Росії. На думку ексміністра закордонних справ, формального приєднання Білорусі не буде.

Огризко: Керівництво Білорусі залишиться залежним

За словами Володимира Огризка, інтерес Москви полягатиме в тому, щоб білоруське керівництво було залежним від Росії й не могло б зробити жодного кроку без її дозволу.

Але формально (керівництво Білорусі – 24 канал) буде лишатися незалежним, над резиденцією Лукашенка чи когось іншого буде висіти радянський білоруський прапор. На тому вся незалежність буде закінчуватися,

– сказав ексочільник МЗС.

Він додав, що повна залежність Білорусі від Росії навряд чи перейде в юридичну площину. На практиці все буде так, як хочеться в Кремлі, а формально Білорусь буде залишатися незалежною: матиме своє МЗС, КДБ та "псевдоармію" зокрема.

Володимир Огризко про поглинання Білорусі: дивіться відео

Союз Білорусі та Росії: коротко