Потому что предыдущая мобилизация в России фактически никогда не заканчивалась. Ее не отменили. Ее просто перевели в другой режим – менее заметный для российского общества. А сейчас Россия готовится сделать следующий шаг.

На оккупированных территориях она тестирует новую систему, которая позволяет значительно усилить воинский учет и набор людей без необходимости объявлять новую волну мобилизации.

И самое важное – этот эксперимент не обязательно останется только на оккупированных территориях. Если система покажет нужный Кремлю результат, ее могут масштабировать уже на всю Россию.

Оккупированные территории стали полигоном

То, что сейчас происходит на оккупированной части Запорожской области, следует рассматривать гораздо шире, чем просто очередную попытку россиян набрать людей в армию. Там фактически испытывают новый механизм работы с военнообязанными.

В эту систему все активнее вовлекают местные органы власти. В них расширяют штаты, появляются люди, которые получают полномочия заниматься воинским учетом. То есть функции, которые мы привыкли ассоциировать с военкоматами, постепенно переносят на уровень местного самоуправления.

Но есть еще одна очень показательная деталь. Людей материально мотивируют добиваться результата. Их зарплата зависит от того, сколько человек они поставили на воинский учет или сколько человек удалось привлечь на контракт.

Фактически Россия создает систему, в которой поиск человеческих ресурсов для войны становится одним из показателей эффективности работы местных властей. И именно это делает нынешний эксперимент особенно важным.

Военкомат теперь может быть везде

Старая система имеет очевидное для Кремля ограничение. Есть военкомат. Есть повестка. Есть мобилизация. И общество прекрасно понимает, что происходит.

Новая модель значительно удобнее. Для того чтобы найти человека, поставить его на учет, убедить пойти на контракт или просто вовлечь в систему, уже не обязательно полагаться только на военкомат.

Этим занимаются местные власти. Люди, работающие непосредственно на местах, знают население, имеют доступ к местной информации и получают материальную мотивацию для выполнения поставленных показателей.

Фактически военкомат растворяется во всей системе местного управления. Так можно усилить набор, не создавая образа новой большой мобилизации.

Эксперимент завершится уже в сентябре

На оккупированной части Запорожской области этот эксперимент должен завершиться в сентябре. И далее возникает главный вопрос: что Россия будет делать с полученным результатом?

Я считаю, что эту систему готовят не только для оккупированных территорий. Ее могут масштабировать значительно шире. Условно говоря – от Ростова до Камчатки. Поэтому то, что сейчас происходит на оккупированных территориях Украины, нужно воспринимать как тестовую площадку.

Там гораздо проще внедрять новые механизмы, проверять, как они работают, где возникают проблемы, как реагируют люди и какой результат в конечном итоге получает система. А уже после этого готовую модель можно переносить дальше.

Путину не нужно снова обращаться к россиянам

Именно поэтому я бы не ждал от Путина объявления какой-то новой большой мобилизации. Для Кремля это политически неприятный сценарий. Гораздо удобнее сделать так, чтобы набор людей происходил постоянно, но не выглядел как отдельная чрезвычайная кампания.

Формально можно продолжать говорить, что новой мобилизации нет. И это даже будет в определенной степени правдой. Новой действительно может и не быть. Ведь старая никуда не делась. Ее просто дополняют новыми механизмами.

Именно поэтому вопрос сегодня не в том, объявит ли Путин очередную волну мобилизации. Вопрос в другом: насколько быстро Россия сможет увеличить набор людей без ее объявления.

И то, что мы сейчас видим на оккупированных территориях, может быть ответом. Россия пытается построить систему, при которой мобилизация перестает быть отдельной кампанией. Она становится постоянной функцией государства.

А оккупированные украинские территории Кремль вновь использует как полигон, чтобы сначала опробовать эту систему там, а затем перенести ее уже на саму Россию.