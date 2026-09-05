Тому що попередня мобілізація в Росії фактично ніколи не закінчувалася. Її не скасували. Її просто перевели в інший режим – менш помітний для російського суспільства. А зараз Росія готується зробити наступний крок.

На окупованих територіях вона тестує нову систему, яка дозволяє значно посилити військовий облік і набір людей без необхідності оголошувати нову хвилю мобілізації.

І найважливіше – цей експеримент не обов’язково залишиться лише на окупованих територіях. Якщо система покаже потрібний Кремлю результат, її можуть масштабувати вже на всю Росію.

Окуповані території стали полігоном

Те, що зараз відбувається на окупованій частині Запорізької області, варто розглядати значно ширше, ніж просто чергову спробу росіян набрати людей до армії. Там фактично випробовують новий механізм роботи з військовозобов’язаними.

До цієї системи дедалі активніше залучають місцеві органи влади. У них розширюють штати, з’являються люди, які отримують повноваження займатися військовим обліком. Тобто функції, які ми звикли асоціювати з військкоматами, поступово спускають на рівень місцевого самоврядування.

Але є ще одна дуже показова деталь. Людей матеріально мотивують давати результат. Їхня зарплата залежить від того, скільки людей вони поставили на військовий облік або скільки людей вдалося залучити на контракт.

Фактично Росія створює систему, в якій пошук людського ресурсу для війни стає одним із показників ефективності роботи місцевої влади. І саме це робить нинішній експеримент особливо важливим.

Військкомат тепер може бути всюди

Стара система має очевидне для Кремля обмеження. Є військкомат. Є повістка. Є мобілізація. І суспільство прекрасно розуміє, що відбувається.

Нова модель значно зручніша. Для того, щоб знайти людину, поставити її на облік, переконати піти на контракт або просто втягнути в систему, вже не обов’язково покладатися лише на військкомат.

Цим займається місцева влада. Люди, які працюють безпосередньо на місцях, знають населення, мають доступ до місцевої інформації й отримують матеріальну мотивацію виконувати поставлені показники.

Фактично військкомат розчиняється в усій системі місцевого управління. Саме так можна посилювати набір, не створюючи картинки нової великої мобілізації.

Експеримент завершується вже у вересні

На окупованій частині Запорізької області цей експеримент має завершитися у вересні. І далі постає головне питання: що Росія робитиме з отриманим результатом?

Я вважаю, що цю систему готують не лише для окупованих територій. Її можуть масштабувати значно ширше. Умовно кажучи – від Ростова до Камчатки. Тому те, що зараз відбувається на окупованих територіях України, треба сприймати як тестовий майданчик.

Там значно простіше запроваджувати нові механізми, перевіряти, як вони працюють, де виникають проблеми, як реагують люди і який результат зрештою отримує система. А вже після цього готову модель можна переносити далі.

Путіну не треба знову виходити до росіян

Саме тому я б не чекав від Путіна оголошення якоїсь нової великої мобілізації. Для Кремля це політично неприємний сценарій. Набагато зручніше зробити так, щоб набір людей ішов постійно, але не виглядав як окрема надзвичайна кампанія.

Формально можна продовжувати говорити, що нової мобілізації немає. І це навіть буде певною мірою правдою. Нової справді може не бути. Бо стара нікуди не поділася. Її просто доповнюють новими механізмами.

Саме тому питання сьогодні не в тому, чи оголосить Путін чергову хвилю мобілізації. Питання в іншому: наскільки швидко Росія зможе збільшити набір людей без її оголошення.

І те, що ми зараз бачимо на окупованих територіях, може бути відповіддю. Росія намагається побудувати систему, за якої мобілізація перестає бути окремою кампанією. Вона стає постійною функцією держави.

А окуповані українські території Кремль знову використовує як полігон, щоб спочатку випробувати цю систему там, а потім перенести її вже на саму Росію.