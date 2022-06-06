Путину нельзя верить, – Кулеба об обещаниях не использовать торговые пути для атаки Одессы

Дмитрий Кулеба подчеркнул, что нельзя верить в обещания Путина не использовать торговые пути для нападения на Одессу. Глава государства-агрессорки всегда лжет.

Министр иностранных дел отметил, что слова Путина – пустые. Сейчас он говорит, что якобы не будет использовать торговые пути для нападения на Одессу.

Важно Нет гарантий, что Россия не нападет на Одессу, если Украина возобновит экспорт, – Кулеба

Однако Кулеба напомнил, что это тот же Путин, который сказал канцлеру Германии Шольцу и не нападавшему на Украину президенту Франции Макрону за несколько дней до начала полномасштабного вторжения в нашу страну.

Требуются гарантии

Украина готова создать необходимые условия для возобновления экспорта из Одесского порта Однако дипломат и раньше отмечал, что никаких гарантий с российской стороны по этому вопросу нет. Оккупанты могут воспользоваться и напасть на Одессу.

Российские пропагандисты лгут, мол, их военные корабли будут гарантировать безопасность торгового пути, когда Украина его откроет. Однако это очередная манипуляция государства-агрессора.

Мы не можем согласиться закрыть во все глаза и все разблокировать, потому что России доверять нельзя,

– подчеркивал министр.

Следовательно, гарантии требуются от третьей стороны. Необходимо военное присутствие стран, готовых принять участие в такой операции. По словам Кулебы, идеальным вариантом было бы, если бы процесс прошел под эгидой ООН.

Россия блокирует украинские порты и ворует зерно

Россия уже успела украсть 500 тысяч тонн украинской пшеницы из временно оккупированных регионов.

Захватчики вывозят зерно с оккупированных территорий Харьковщины, Донецкой области, Луганщины, Запорожья и Херсонщины. Его отправляют в оккупированный Крым, а оттуда пытаются увезти в другие страны.

В частности, Россия пыталась продать украденное зерно Египта . Однако там отказались, потому что никто не хочет покупать ворованное. После этого судно мародеров сменило направление на Ливан и Сирию.

Поскольку украинские порты заблокированы кафиров, львиная часть зерна остается там. Украина является крупным экспортером продукта, потому миру грозит продовольственный кризис. Страны Африки и Азии могут пострадать от голода. От поставок украинского зерна зависят 400 миллионов человек.

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