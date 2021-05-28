Однако на фоне инцидента с задержанием самолета Ryanair Россия несет немалые финансовые потери из-за действий самопровозглашенного главы Беларуси. Об этом рассказал журналист польского телеканала "Белсат" Змицер Мицкевич.

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По его словам, 30% белорусского воздушного пространства использовалось разными российскими компаниями. Поэтому из-за запрета полетов экономически пострадала и Россия.

Лукашенко хочет сделать так, чтобы у Путина не осталось другого выбора, кроме того, чтобы публично, финансово и дипломатически поддерживать его. И различными способами доказывает свою потребность в роли такого "карманного диктатора". Но Путину это финансово невыгодно,

– отметил журналист.

Он считает, что Россия ищет возможности оптимизировать свои расходы. Поэтому сейчас точно не будет говориться о какой-либо интеграции с Белорусью.

Кремль еще не использовал все инструменты влияния на Лукашенко, – Мицкевич

По мнению журналиста "Белсат", в Кремле будут требовать от Лукашенко выполнять то, что он пообещал Путину еще в сентябре 2020 года:

проведение конституционной реформы;

переход к парламентской республике;

Змицер Мицкевич отметил, несмотря на это, никакого будущего у Беларуси нет. К тому же Кремль еще особо не использовал те инструменты влияния на Лукашенко, которые имеет.

Змицер Мицкевич прокомментировал встречу Лукашенко с Путиным: видео

Что этому предшествовало