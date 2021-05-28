Российский военный эксперт Александр Гольц заявил, что сейчас в Беларуси возникла довольно интересная ситуация. По его словам, страна, которая стала изгоем в мире, бежит под "ядерный зонтик" России.
Читайте также В Беларуси и России – похожие модели поведения, – генсек НАТО
Почему Лукашенко представляет из себя Путина
Как рассказал Гольц, еще недавно, когда Россия нарушала международные законы, многие говорили, что с этим ничего нельзя сделать, потому что она ядерная держава. Несмотря на это, Кремль якобы невозможно заставить соблюдать международное законодательство.
Впрочем, по словам эксперта, сейчас Лукашенко также внезапно заговорил о "неприемлемом ущербе", который Беларусь может нанести своим врагам. Гольц отметил, что такое определение является термином ядерной стратегии.
Удивительным образом Александр Лукашенко представляет из себя Владимира Путина,
– подчеркнул он.
Как отметил Гольц, теперь вопросом остается то, насколько Лукашенко будет влиять на решения, которые принимает Россия.
К теме НАТО требует международного расследования посадки самолета Ryanair в Беларуси
Гольц рассказал об отношениях Лукашенко и Путина: смотрите видео
Что этому предшествовало
- В Минске 23 мая срочно приземлился самолет, выполнявший рейс из Афин в Вильнюс. Причиной стало сообщение о заминировании.
- На борту самолета находился экс-редактор оппозиционного телеграм-канала NEXTA Роман Протасевич и его подруга София Сапега. Их задержали.
- По данным МИД Беларуси, пока журналист находится в следственном изоляторе Минска. Сапегу взяли под стражу. Впоследствии суд Партизанского района Минска не удовлетворил жалобу на задержание девушки.
- В США заявили, что совместно с Евросоюзом готовят санкции против Беларуси. Также в ЕС запретили белорусским авиакомпаниям осуществлять полеты на его территорию.
- Беларуси не понравилось то, как в мире восприняли посадку самолета. Постоянное представительство страны при ООН направило ноту протеста сразу 8 государствам.