Российский военный эксперт Александр Гольц заявил, что сейчас в Беларуси возникла довольно интересная ситуация. По его словам, страна, которая стала изгоем в мире, бежит под "ядерный зонтик" России.

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Почему Лукашенко представляет из себя Путина

Как рассказал Гольц, еще недавно, когда Россия нарушала международные законы, многие говорили, что с этим ничего нельзя сделать, потому что она ядерная держава. Несмотря на это, Кремль якобы невозможно заставить соблюдать международное законодательство.

Впрочем, по словам эксперта, сейчас Лукашенко также внезапно заговорил о "неприемлемом ущербе", который Беларусь может нанести своим врагам. Гольц отметил, что такое определение является термином ядерной стратегии.

Удивительным образом Александр Лукашенко представляет из себя Владимира Путина,
подчеркнул он.

Как отметил Гольц, теперь вопросом остается то, насколько Лукашенко будет влиять на решения, которые принимает Россия.

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Гольц рассказал об отношениях Лукашенко и Путина: смотрите видео

Что этому предшествовало

  • В Минске 23 мая срочно приземлился самолет, выполнявший рейс из Афин в Вильнюс. Причиной стало сообщение о заминировании.
  • На борту самолета находился экс-редактор оппозиционного телеграм-канала NEXTA Роман Протасевич и его подруга София Сапега. Их задержали.
  • По данным МИД Беларуси, пока журналист находится в следственном изоляторе Минска. Сапегу взяли под стражу. Впоследствии суд Партизанского района Минска не удовлетворил жалобу на задержание девушки.
  • В США заявили, что совместно с Евросоюзом готовят санкции против Беларуси. Также в ЕС запретили белорусским авиакомпаниям осуществлять полеты на его территорию.
  • Беларуси не понравилось то, как в мире восприняли посадку самолета. Постоянное представительство страны при ООН направило ноту протеста сразу 8 государствам.