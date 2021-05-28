Російський військовий експерт Олександр Гольц заявив, що наразі в Білорусі виникла доволі цікава ситуація. За його словами, країна, яка стала вигнанцем у світі, біжить під "ядерну парасольку" Росії.
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Чому Лукашенко вдає з себе Путіна
Як розповів Гольц, ще недавно, коли Росія порушувала міжнародні закони, багато хто говорив, що з цим нічого не можна зробити, бо вона є ядерною державою. Зважаючи на це, Кремль начебто неможливо змусити дотримуватися міжнародного законодавства.
Втім, за словами експерта, зараз Лукашенко також раптово заговорив про "неприйнятний збиток", який Білорусь може завдати своїм ворогам. Гольц зауважив, що таке визначення є терміном ядерної стратегії.
Дивним чином Олександр Лукашенко вдає з себе Володимира Путіна,
– наголосив він.
Як зазначив Гольц, тепер питанням залишається те, наскільки Лукашенко буде впливати на рішення, які приймає Росія.
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Що цьому передувало
- У Мінську 23 травня терміново приземлився літак, який виконував рейс з Афін до Вільнюса. Причиною стало повідомлення про нібито замінування.
- На борту літака перебував ексредактор опозиційного телеграм-каналу NEXTA Роман Протасевич та його подруга Софія Сапега. Їх затримали.
- За даними МЗС Білорусі, наразі журналіст перебуває в слідчому ізоляторі Мінська. Сапегу взяли під варту. Згодом суд Партизанського району Мінська не задовольний скаргу на затримання дівчини.
- У США заявили, що спільно з Євросоюзом готують санкції проти Білорусі. Також у ЄС заборонили білоруським авіакомпаніям здійснювати польоти на його територію.
- Білорусі не сподобалося те, як у світі сприйняли посадку літака. Постійне представництво країни при ООН направило ноту протесту одразу 8 державам.