Російський військовий експерт Олександр Гольц заявив, що наразі в Білорусі виникла доволі цікава ситуація. За його словами, країна, яка стала вигнанцем у світі, біжить під "ядерну парасольку" Росії.

Читайте також У Білорусі та Росії – схожі моделі поведінки, – генсек НАТО

Чому Лукашенко вдає з себе Путіна

Як розповів Гольц, ще недавно, коли Росія порушувала міжнародні закони, багато хто говорив, що з цим нічого не можна зробити, бо вона є ядерною державою. Зважаючи на це, Кремль начебто неможливо змусити дотримуватися міжнародного законодавства.

Втім, за словами експерта, зараз Лукашенко також раптово заговорив про "неприйнятний збиток", який Білорусь може завдати своїм ворогам. Гольц зауважив, що таке визначення є терміном ядерної стратегії.

Дивним чином Олександр Лукашенко вдає з себе Володимира Путіна,

– наголосив він.

Як зазначив Гольц, тепер питанням залишається те, наскільки Лукашенко буде впливати на рішення, які приймає Росія.

Зверніть увагу! Олександр Лукашенко 26 травня під час виступу в білоруському парламенті заявив, що Заходу нема сенсу "розхитувати Білорусь". Водночас ситуацію, яка зараз відбувається, політик порівняв з "крижаною війною".

До теми НАТО вимагає міжнародного розслідування посадки літака Ryanair в Білорусі

Гольц розповів про відносини Лукашенка та Путіна: дивіться відео

Що цьому передувало