Однак на тлі інциденту з затриманням літака Ryanair Росія зазнає чималих фінансових втрат через дії самопроголошеного глави Білорусі. Про це розповів журналіст телеканалу "Белсат" Зміцер Міцкевич.
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За його словами, 30% білоруського повітряного простору використовувалося різними російськими компаніями. Відтак через заборону польотів економічно постраждала й Росія.
Лукашенко хоче зробити так, щоб у Путіна не залишилося іншого вибору, крім того, щоб публічно, фінансово і дипломатично підтримувати його. І він всіляким чином доводить свою потребу в ролі такого "кишенькового диктатора". Але Путіну це фінансово невигідно,
– зазначив журналіст.
Він вважає, що Росія шукає можливості оптимізувати свої видатки. Тому зараз точно не буде мовитися про якусь інтеграцію з Білоруссю.
Кремль ще не використав всі інструменти впливу на Лукашенка, – Міцкевич
На думку журналіста "Белсат", у Кремлі вимагатимуть від Лукашенка виконувати те, що він пообіцяв Путіну ще у вересні 2020 року:
- проведення конституційної реформи;
- перехід до парламентської республіки;
Зміцер Міцкевич наголосив, зважаючи на це, ніякого політичного майбутнього в Білорусі немає. До того ж ще Кремль ще особливо не використав ті інструменти впливу на Лукашенка, які має.
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Що цьому передувало
- Ексредактора опозиційного телеграм-каналу NEXTA Романа Протасевича затримали в Мінську 23 травня після екстреної посадки літака. Причиною стало повідомлення про замінування. Втім після перевірки вибухівки на борту не виявили.
- Європейські країни, адміністрація США засудили такі дії білоруської влади. Наприклад, у Сенаті Польщі назвали це "актом державного тероризму й міжнародного варварства".
- Після затримання Протасевича Олександр Лукашенко терміново домовився про зустріч з президентом Росії. За словами самопроголошеного президента Білорусі, на порядку денному насамперед мали бути економічні питання.