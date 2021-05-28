Однак на тлі інциденту з затриманням літака Ryanair Росія зазнає чималих фінансових втрат через дії самопроголошеного глави Білорусі. Про це розповів журналіст телеканалу "Белсат" Зміцер Міцкевич.

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За його словами, 30% білоруського повітряного простору використовувалося різними російськими компаніями. Відтак через заборону польотів економічно постраждала й Росія.

Лукашенко хоче зробити так, щоб у Путіна не залишилося іншого вибору, крім того, щоб публічно, фінансово і дипломатично підтримувати його. І він всіляким чином доводить свою потребу в ролі такого "кишенькового диктатора". Але Путіну це фінансово невигідно,

– зазначив журналіст.

Він вважає, що Росія шукає можливості оптимізувати свої видатки. Тому зараз точно не буде мовитися про якусь інтеграцію з Білоруссю.

Кремль ще не використав всі інструменти впливу на Лукашенка, – Міцкевич

На думку журналіста "Белсат", у Кремлі вимагатимуть від Лукашенка виконувати те, що він пообіцяв Путіну ще у вересні 2020 року:

проведення конституційної реформи;

перехід до парламентської республіки;

Зміцер Міцкевич наголосив, зважаючи на це, ніякого політичного майбутнього в Білорусі немає. До того ж ще Кремль ще особливо не використав ті інструменти впливу на Лукашенка, які має.

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