Руководитель Центра противодействия дезинформации при СНБО Андрей Коваленко рассказал 24 Канала, что прекращение огня в войне очень опасно. Россия поставила свою экономику на военные рельсы и через некоторое время попытается снова вторгнуться в Украину.

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Российские элиты сплотились вокруг Путина

Коваленко назвал факторы, что свидетельствуют о желание Кремля вести войну дальше:

наращивание военно-промышленного комплекса, в частности производства вооружения;

импорт вооружения из КНДР, в частности ракет;

продление денежных выплат за подписание контракта;

экономические факторы, ведь российская экономика поставлена на военные рельсы и ее оттуда не снимают, а наоборот усиливается военное производство.

Министр обороны России Андрей Белоусов в большей степени экономист, и его задачи – перестроить российскую экономику на военные рельсы.Военно-промышленный комплекс становится двигателем экономики и генератором рабочих мест. Россия от этого не отказывается,

– заметил руководитель ЦПИ.

В то же время российские элиты, которые сплотились вокруг Владимира Путина, зарабатывают на военно-промышленном комплексе и военных заказах. Режим платит элитам деньги, и это их устраивает.

Поэтому прекращение огня, о котором говорят США, даже если и будет достигнуто (может, и в 2025 году), не будет означать завершение войны. Россия "залижет раны", постарается расшатать ситуацию внутри Украины и пойдет снова,

– предположил он.

Поэтому должны быть исключительно жесткие условия по российской экономике, сокращению производства вооружения, предприятий ВПК, строгий контроль за тайным производством.

Если разведка увидит, по его словам, что номинально какой-то заводик закрыли, а затем его открыли на "макаронной фабрике" и штампуют вооружение, чтобы за это обновлялись санкции. Если какие-то частично будут сняты, о чем говорили в США.

В случае достижения каких-либо договоренностей, если такие механизмы будут выработаны, тогда удастся удержать в будущем Россию от повторной войны через определенный промежуток времени, – подчеркнул Андрей Коваленко.

Однако вопрос о том, что нужно Западу: помешать России в будущем воевать или чтобы она не воевала, пока президентом США является Дональд Трамп. Если западные страны хотят просто остановить огонь, тогда, мнение руководителя ЦПИ, полностью получим вторую войну.

К слову, политический эксперт Андрей Городницкий считает, что сегодня Россия хочет остановить огонь. Ей это нужно, чтобы "перевести дыхание". Россияне хотят подготовиться к новой войне, но с другим подходом.