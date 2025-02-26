Такое мнение в эфире 24 Канала выразил доктор философии, политический эксперт Андрей Городницкий, отметив, что многие предложения России будут в итоге отклонены, поэтому не надо обращать сейчас внимание на все то, что говорят в Москве, потому что это манипуляции.

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Россия, вероятно, будет готовиться к новой войне

Соглашение о мире, по мнению политического эксперта, будет проблематичным, даже если его удасться подписать. Он подчеркнул, что верит в прекращение огня, но не в соглашение о полном мире. Поскольку россияне, по его словам, будут готовы исключительно на те условия, которые интересуют их, а среди таких лишь одно – полное уничтожение украинцев.

"Кремль будет поднимать ставки, а потом уже понемногу торговаться. Все понимают, что военный контингент наших партнеров на 99% будет присутствовать в Украине, это уже согласовано. Уверен, что и с россиянами это согласовано, но публично они начинают выражать другую позицию", – озвучил Городницкий.

Политический эксперт считает, что Россия сейчас хочет приостановить стрельбу только для того, чтобы перевести дыхание. Он заметил, что у россиян логика простая: поняв уже всю тактику боя, поведение Украины и мира, они за период условного мира захотят подготовиться к новой войне, но уже с совсем другим подходом.

А украинцы и ЕС думают о том же, мы будем готовиться к новой войне. Это только нагнетит ситуацию в мире, сделает ее это хуже в будущем, если мы сейчас не уничтожим россиян на всех уровнях: экономическом, военном, политическом, дипломатическом, технологическом и т.п.,

– отметил Городницкий.

Если за этот период, пока будет условный мир, не удастся нивелировать мощь России, тогда, по убеждению политического эксперта, произойдет большая беда.

Что выгодно и невыгодно для США?

США, как отметил Городницкий, не будут поддерживать Россию, потому что им это невыгодно. Они видят логику в том, что с помощью России смогут уничтожить Китай. Американцы, по словам политического эксперта, действительно думают, что это может сработать и потому попытаются рассорить Россию и Китай, чтобы не воевать с двумя врагами одновременно.

Россия, как объяснил Городницкий, должна быть контролируемой. Контролировать сильную Россию никто не сможет, поэтому, по его словам, ее нужно максимально ослабить и в Вашингтоне это осознают.

Я уверен, что США выгодно, чтобы Украина сохранилась (в любых границах, им неважны границы 1991 года) как суверенное государство. Поэтому Соединенные Штаты будут делать для этого все,

– уверен Городницкий.

Политический эксперт подытожил, что Украине нужно проводить свою субъектную работу. Ведь если она будет сидеть и ждать, как Европа, что кто-то будет ее защищать, тогда на наше государство ождет очень позорное поражение, а этого нельзя допустить.

Отметим, политолог Владимир Фесенко выразил мнение, что сейчас отношения между США и Украиной оказались в кризисной фазе. По его словам, Украине следует осознать новую реальность, которая состоит в том, что помощи от США, как раньше, уже не будет. Фесенко призвал украинских политиков формировать совместные решения с Европой, чтобы иметь возможность противостоять давлению Трампа и России.