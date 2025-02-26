Таку думку в етері 24 Каналу висловив доктор філософії, політичний експерт Андрій Городницький, зазначивши, що багато пропозицій Росії буде у підсумку відхилено, тому не треба звертати зараз увагу на все те, що говорять у Москві, бо це маніпуляції.

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Росія ймовірно готуватиметься до нової війни

Угода про мир, на думку політичного експерта, буде проблематичною, навіть якщо вона буде підписана. Він наголосив, що вірить у припинення вогню, але не в угоду про повний мир. Оскільки росіяни, з його слів, будуть готові виключно на ті умови, які їх цікавлять, а вона лише одна – повне знищення українців.

"Кремль підійматиме ставки, а потім вже потроху торгуватиметься. Всі розуміють, що військовий контингент наших партнерів на 99% буде присутній в Україні, це вже погоджено. Впевнений, що і з росіянами це погоджено, але публічно вони починають висловлювати іншу позицію", – озвучив Городницький.

Політичний експерт вважає, що Росія зараз хоче призупинити стрілянину тільки для того, аби перевести подих. Він зауважив, що у росіян логіка проста: зрозумівши вже всю тактику бою, поведінку України та світу, вони за період умовного миру захочуть підготуватися до нової війни, але вже з зовсім іншим підходом.

А українці та ЄС думають про теж саме, ми будемо готуватися до нової війни. Це лише нагнітить ситуацію у світі, зробить її це гіршою у майбутньому, якщо ми зараз не знищимо росіян на усіх рівнях: економічному, військовому, політичному, дипломатичному, технологічному тощо,

– зазначив Городницький.

Якщо за цей період, поки буде умовний мир, не вдасться нівелювати потужність Росії, тоді, за переконанням політичного експерта, станеться велика біда.

Що вигідно і невигідно для США?

США, як зазначив Городницький, не будуть підтримувати Росію, бо їм це невигідно. Вони бачать логіку в тому, що за допомогою Росії зможуть знищити Китай. Американці, зі слів політичного експерта, дійсно думають, що це може спрацювати й тому спробують розсварити Росію та Китай, аби не воювати з двома ворогами одночасно.

Росія, як пояснив Городницький, має бути контрольованою. Контролювати сильну Росію ніхто не зможе, тому, з його слів, її треба максимально ослабити й у Вашингтоні це усвідомлюють.

Я впевнений, що США вигідно, аби Україна збереглась (в будь-яких кордонах, їм неважливі межі 1991 року) як суверенна держава. Тому Сполучені Штати будуть робити для цього все,

– впевнений Городницький.

Політичний експерт підсумував, що Україні треба проводити свою суб'єктну роботу. Адже якщо вона буде сидіти й чекати, як от Європа, що хтось буде її захищати, тоді на нашу державу чекає дуже ганебна поразка, а цього не можна допустити.

Зазначимо, політолог Володимир Фесенко висловив думку, що нині відносини між США та Україною опинилися у кризовій фазі. З його слів, Україні варто усвідомити нову реальність, яка полягає у тому, що допомоги від США, як раніше, вже не буде. Фесенко закликав українських політиків формувати спільні рішення з Європою, аби мати змогу протистояти тиску Трампа і Росії.