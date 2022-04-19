Путину нужно ядерное оружие, когда он угрожает НАТО или Западу, – генерал США

Путин будет все больше полагаться на оружие массового поражения. После того, как Украина удержит наступление России, угроза ядерного насилия, вероятно, возрастет.

Наше государство, конечно, будет зажато посреди этих угроз. Однако они реально направлены против Североатлантического союза, США и Европы. Об этом заявил американский бригадный генерал в отставке Кеннеди Кевин Райан.

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Путину нужно его ядерное оружие, когда он угрожает НАТО или Западу. Украина оказалась в центре этой угрозы,

– сказал военный.

По его словам, поражение российских сил на земле будет означать, что Путин будет все больше полагаться на ядерное оружие, чтобы угрожать Западу, чтобы заставить его и другие соседние страны делать все, чего хочет Россия.

"Поэтому после окончания этой активной войны, после того, как Украина сдержит наступление России, угроза ядерного насилия, вероятно, возрастет", – добавил Кеннеди Кевин Райан.

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