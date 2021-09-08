Путину нужно только две вещи от Лукашенко, – российский журналист раскрыл планы Кремля

Президент Российской Федерации Владимир Путин хочет получить официальное согласие на дислокацию военных баз в Беларуси, а также ввести единую валюту.

Российский журналист, автор еженедельной колонки на сайте DW Константин фон Эггерт во время во время Lviv Media Forum 2021, который состоялся 27 августа, заявил, что количество военных учений между Вооруженными силами Беларуси и России представляет опасность.

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Чего хочет Путин

Путину нужно две вещи от Лукашенко. В частности, официальное согласие на дислокацию военных баз и единая валюта, чтобы контролировать процесс извне. Этот процесс сложный, но в Москве этого хотелось бы, чтобы понимать, что финансируется. Белорусский режим живет за счет Москвы, мы это знаем и давно,

– подчеркнул Константин фон Эггерт.



Журналист-международник Константин фон Эггерт / Фото 24 канал, Алина Туришин

Эксперт отметил, что "не знает получится ли второй вариант, но первого Путин будет добиваться от Лукашенко. Ведь для российского главы это возможность давить на Украину с севера.

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