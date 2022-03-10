Путину очень плохо доносили о готовности украинской армии, – доброволец легиона

Российский диктатор мечтал провести в Украине блицкриг – "молниеносную войну". Однако его план не удался, в частности, и потому, что ему плохо доносили о готовности украинских бойцов.

Об этом в эфире 24 каналу рассказал основатель и командир Грузинского национального легиона. По словам Мамуки Мамулашвили, Путин планировал захватить Украину буквально через несколько часов.

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Мамулашвили: Россия не верила в украинскую армию

Иностранный доброволец неоднократно упоминал, что украинская армия – первая боеспособная армия в Европе. Хотя Россия так в это и не поверила, иначе бы не допустила ошибку.

У Путина очень плохие советники. Они очень плохо доносили о мотивации и дееспособности украинской армии,

– подчеркнул он.

Также Мамулашвили отметил, что ведение наземных боевых действий в Украине закончилось полным крахом, а единственная слабая точка Украины – это открытое воздушное пространство.

"Нам сейчас просто осталось убрать эти остатки. Я думаю, Россия полностью использовала те силы, которые могла", – подбодрил он.