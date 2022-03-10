Про це в ефірі 24 каналу розповів засновник і командир Грузинського національного легіону. За словами Мамуки Мамулашвілі, Путін планував захопити Україну буквально за кілька годин.

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Мамулашвілі: Росія не вірила в українську армію

Іноземний доброволець неодноразово згадував, що українська армія – перша боєздатна армія у Європі. Хоч Росія так у це і не повірила, інакше не допустила б помилку.

У Путіна дуже погані радники. Вони дуже погано доносили про мотивацію та дієздатність української армії,

– наголосив він.

Також Мамулашвілі зауважив, що ведення наземних бойових дій в Україні закінчились повним крахом, а єдина слабка точка України – це відкритий повітряний простір.

"Нам зараз просто залишилось прибрати оті залишки. Я думаю, Росія повністю використала ті сили, які могла", – підбадьорив він.



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