"Путину прищемили нос": над главой Кремля смеются из-за ситуации с кораблями в Босфоре
Источник:"Радио Свобода"
Накануне Турция не разрешила российским военным кораблям пройти пролив Босфор. Поэтому оккупантам пришлось возвращаться домой. Это вызвало новую волну насмешек над Кремлем.
Так, Владимир Путин стал героем карикатур из-за неудавшейся попытки русских кораблей перейти Босфор. Художник-иллюстратор "Радио Свобода" из Азербайджана Гюндуз Агаев создал сразу два шаржа на эту тему.
Темы Из Средиземного моря накивали пятками военные корабли России: Стамбул не разрешил пройти Босфор
"Босфорские клещи"
На одной из карикатур Путин тонет в воде. Его нос прищемили гигантские "Босфорские клещи". Кстати, именно такое название иллюстрации дал автор.
Босфорские клещи / Карикатура Гюндуз Агаев
На другой карикатуре российский диктатор жмет руку президенту Турции Реджепу Эрдогану. Оба стоят в воде. Путин подталкивает свои корабли, однако у Эрдогана в руках табличка "Закрыто".
Эрдоган не пропустил российские корабли через Босфор / Карикатура Гюндуз Агаев
Читайте также Только "добрая воля Киева": в России сделали циничное заявление о готовности к переговорам с Украиной
Российские корабли не пропустили через Босфор: что известно
- Российские военные корабли с традиционными надписями Z и V на протяжении 9 месяцев стояли в Средиземном море. оккупанты зашли туда еще в начале февраля. Россияне хотели зайти в Черное море и использовать свои корабли во время нападения на Украину.
- Однако пройти Босфор путинские суда так и не смогли. Дело в том, что Стамбул отказался пропускать эти корабли.
- Руководитель Мониторинговой группы Института Черноморских стратегических исследований Андрей Клименко отметил, что впоследствии в Сингапурском проливе зафиксировали ракетный крейсер тихоокеанского флота России Varyag и большой противолодочный корабль Admiral Tributs.