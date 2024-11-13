Военный эксперт, летчик-инструктор, полковник ВСУ в запасе Роман Свитан в ежедневной сводке для 24 Канала заметил, что большинство из избранных в команду Трампа являются бывшими военными.

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Кому стоит волноваться из-за назначений Трампа

Свитан отметил, что, учитывая первые назначения Трампа, становится понятным общее направление по принятию решений – в его команде будет "ястребиное крыло" республиканцев, которое направлено именно на доминирование США в мире.

По его мнению, им будет поставлена задача – заняться вопросом доминирования Китая, который является нашим врагом. Поэтому эти назначения очень важны для Украины.

У Путина же, заметил Свитан, возникнет большая проблема, поскольку он является другом Пекина. Ведь в результате удара по Китаю у Путина даже может голова "отвалиться".

У Си Цзиньпина она может еще удержаться, потому что все-таки более мощное государство, а у Путина голова может "отвалиться" от одного только экономического удара,

– заявил полковник запаса.

К тому же, подчеркнул он, Путин сейчас понимает, что с приходом Трампа на пост президента США может возникнуть вопрос о каких-то дальнейших планах по развитию ситуации у нас на линии боевого соприкосновения. Поэтому российский диктатор пытается максимально использовать резервы и технику, чтобы захватить больше территорий.

Ракетная атака на Украину

Полковник запаса заявил, что российская атака, осуществленная утром 13 ноября, была не массированной. Ракеты преимущественно пытались зайти на Киев, а наша ПВО очень неплохо отработала.

Он заметил, что ракеты пытались пройти на предельно малых высотах, в частности Х-101. Вероятно, что "Шахеды", которые незадолго до этого летали очень низко, проверяли маршруты, пытаясь проходить под лучами наших локаторов.

Вероятнее всего, впереди может быть чуть большая атака, возможно, не массированная, а 15 – 20 ракет,

– считает Свитан.

Ведь, добавил он, российские оккупанты сейчас нащупывают маршруты на предельно малых высотах, где можно пройти ракетами и "Шахедами", и будут использовать такой механизм для захода на Киев либо какой-то другой объект.

Напомним, что руководитель ЦПД Андрей Коваленко рассказал, что Россия уже накопила около 117 ракет Х-101. Их вполне может хватить на 2 массированных обстрела.