Військовий експерт, льотчик-інструктор, полковник ЗСУ в запасі Роман Світан у щоденному зведенні для 24 Каналу зауважив, що більшість з обраних у команду Трампа є колишніми військовими.

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Кому варто хвилюватися через призначення Трампа

Світан зазначив, що, з огляду на перші призначення Трампа, стає зрозумілим загальний напрям щодо ухвалення рішень – у його команді буде "яструбине крило" республіканців, яке спрямоване саме на домінування США у світі.

На його думку, їм буде поставлено завдання – взятися за питання щодо домінування Китаю, який є нашим ворогом. Тому ці призначення дуже важливі для України.

У Путіна ж, зауважив Світан, виникне велика проблема, оскільки він є другом Пекіна. Адже внаслідок удару по Китаю у Путіна навіть може голова "відвалитися".

У Сі Цзіньпіна вона може ще втриматися, бо все-таки потужніша держава, а у Путіна голова може "відвалитися" від одного тільки економічного удару,

– заявив полковник запасу.

До того ж, наголосив він, Путін зараз розуміє, що з приходом Трампа на пост президента США може виникнути питання про якісь подальші плани щодо розвитку ситуації у нас на лінії бойового зіткнення. Тому російський диктатор намагається максимально використати резерви й техніку, щоб захопити більше територій.

Ракетна атака на Україну

Полковник запасу зауважив, що російська атака, здійснена вранці 13 листопада, була не масованою. Ракети переважно намагалися зайти на Київ, а наша ППО дуже непогано відпрацювала.

Він зауважив, що ракети намагалися пройти на гранично малих висотах, зокрема Х-101. Ймовірно, що "Шахеди", які незадовго до цього літали дуже низько, перевіряли маршрути, намагаючись проходити під променями наших локаторів.

Найімовірніше, попереду може бути трохи більша атака, можливо, не масована, а 15 – 20 ракет,

– вважає Світан.

Адже, додав він, російські окупанти зараз намацують маршрути на гранично малих висотах, де можна пройти ракетами та "Шахедами", і використовуватимуть такий механізм для заходження на Київ або якийсь інший об'єкт.

Нагадаємо, що керівник ЦПД Андрій Коваленко розповів, що Росія вже накопичила близько 117 ракет Х-101. Їх цілком може вистачити на 2 масовані обстріли.