Їх цілком може вистачити на 2 масованих обстріли. Про це 24 Каналу розповів керівник ЦПД Андрій Коваленко, зазначивши, що 11 листопада ворог провів імітаційні тренування з використанням винищувачів МіГ і бомбардувальників Ту.

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Про кількість накопичених ракет

У Центрі протидії дезінформації розповіли, що Росія накопичила близько 117 ракет Х-101. Їх вистачить на два масованих обстріли.

Востаннє ворог масштабно атакував Україну 2 місяці тому. Протягом цього часу росіяни використовували дешеві "Шахеди" для ударів по об'єктах енергетики на Сумщині, Житомирщині й не тільки.

Безпілотники ефективні лише для терору мирних жителів. Через санкції та певні проблеми у ВПК росіяни повільно виробляють ракети. Тому шляхом застосування "Шахедів" намагаються їх накопичити на аеродромах стратегічної авіації, яка уже готова до запуску Х-101 та інших ракет.

Про підготовку до масованого удару

З огляду на те, що масованих обстрілів не було понад 2 місяці, росіяни 11 листопада проводили імітаційні тренування. Тобто повністю відпрацьовували елемент завдання масштабного ракетного удару з використанням винищувачів МіГ-31К і бомбардувальників Ту-95.

Провели імітацію обстрілу, демонструючи, що вже все є для завдання ударів по українській інфраструктурі й, на жаль, терору цивільного населення,

– зазначив Коваленко.

Росіяни накопичують ракети з метою здійснення декількох масованих ракетних обстрілів протягом зими. Основна ціль – енергетика, зокрема розподільчі потужності атомних електростанцій.

Це велика загроза. Потрібно акцентувати увагу міжнародної спільноти саме на цій загрозі. До того ж активно. Так чи інакше це війна з цивільними людьми. Енергетика – це не економіка війни, це більше економіка цивільного сектору,

– зазначив він.

Про розмову Трампа та Путіна

Керівник ЦПД звернув увагу на цікаву деталь. За добу до імітаційної атаки, видання The Washington Post написало про нібито розмову Дональда Трампа та російського диктатора Владіміра Путіна, яку вже спростували.

Але у ній мовилося про те, що Трамп буцім просив Путіна не робити ескалації. Доволі дивний збіг: виходить стаття, а під ранок злітає російська стратегічна авіація. Ворог хотів продемонструвати, мовляв, "Росія не буде нікого слухати". Відбувається підвищення ставок, водночас паралельно спростовується факт самої розмови.

"Я не виключаю, що росіяни самі могли вкинути таку дезінформацію в західні медіа. Вони дуже давно вміють це робити у вигідний момент, підвищуючи ставки або маніпулюючи тією чи іншою інформацією для впливу як на західні еліти, так і українське суспільство та владу. У них є мережа лобістів у США, яку вони регулярно використовують", – резюмував Андрій Коваленко.