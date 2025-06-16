Владимир Путин цинично осудил израильскую операцию против Ирана, а также предложил свое посредничество. Дональд Трамп поддержал его кандидатуру, передает 24 Канал.

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"С Путиным все прекрасно"

Пропагандистские СМИ со ссылкой на источники в Федеральной службе охраны сообщают, что якобы война на Ближнем Востоке стала одной из причин, почему охрану главы Кремля решили усилить. Мол, недруги могут воспользоваться хаосом в мире, чтобы ликвидировать российского диктатора. Опасаются в Москве и так называемых "внутренних врагов", которым не нравится политика Путина, продолжение войны и поддержка власти Ирана.

Источник в ФСО заявил, что, все "внутренние враги" получили четкий сигнал о состоянии здоровья Путина. Тот, несмотря на многочисленные противоположные сообщения в СМИ, тщательно следит за своим здоровьем и даже очков не носит. Чувствует себя военный преступник прекрасно и скоро умирать не собирается.

Очевидно, в Москве до сих пор не оправились от операции "Паутина", которую украинские спецслужбы провернули прямо под носом российской ФСБ. Там поняли, что недостижимой цели на территории врага для Украины нет.