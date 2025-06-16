Владімір Путін цинічно засудив ізраїльську операцію проти Ірану, а також запропонував своє посередництво. Дональд Трамп підтримав його кандидатуру, передає 24 Канал.

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"З Путіним усе чудово"

Пропагандистські ЗМІ із посиланням на джерела у Федеральній службі охорони повідомляють, що нібито війна на Близькому Сході стала однією із причин, чому охорону очільника Кремля вирішили посилити. Мовляв, недруги можуть скористатися хаосом у світі, аби ліквідувати російського диктатора. Побоюються у Москві і так званих "внутрішніх ворогів", яким не подобається політика Путіна, продовження війни та підтримка влади Ірану.

Джерело в ФСО заявило, що, усі "внутрішні вороги" отримали чіткий сигнал щодо стану здоров'я Путіна. Той, попри численні протилежні повідомлення у ЗМІ, ретельно слідкує за своїм здоров'ям і навіть окулярів не носить. Почувається воєнний злочинець чудово і скоро помирати не збирається.

Вочевидь, у Москві досі не оговталися від операції "Павутина", яку українські спецслужби провернули просто під носом російської ФСБ. Там зрозуміли, що недосяжної цілі на території ворога для України немає.