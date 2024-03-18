Экс-сотрудник КГБ и Службы внешней разведки России Сергей Жирнов высказал мнение 24 Каналу, что Путину была важна явка на выборах, ведь это добавляет ему "славы". Также другой причиной является "ностальгия по СССР".

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Первая причина – стремление к славе

Благодаря пропаганде Путин в дальнейшем продолжает свою диктаторскую политику, но ему этого мало. Он стремится собирать народ для своего прославления.

"Здесь есть стандартное человеческое тщеславие. Нам приятно, когда, например, наши передачи набирают много просмотров. В то же время Путин имеет свой российский телевизор и его "предвыборную компанию" – заявил Жирнов.

Обратите внимание! После выборов в России начали заявлять о рекордном количестве людей, которые пришли голосовать в избирательные участки. Российские чиновники заявляют, что явка на "выборах" составила 77,44%

Вторая причина – ностальгия по СССР

Несмотря на то, что СССР уже не существует более 30 лет, Путин продолжает руководствоваться старыми привычками. Выборы для него – это целая церемония.

"У Путина осталось совковое восприятие понятия выборов. Тогда это был праздник: открывали буфеты, продавали дефицитные товары. Людям было все равно за кого голосовать, они этих кандидатов в лицо не видели. Путин как раз возрождает эти традиции", – прокомментировал экс-сотрудник КГБ.

Не стоит ждать перемен

Диктатор не имеет целью хоть как-то улучшить свое государство. Его рутинное представление о мире заполонило всю Россию, единственная цель Путина – одержать победу на так называемых выборах и продолжать делать то, что делал.

Путину никто не объяснил, что выборы – это когда есть предвыборная программа, когда человек что-то хочет изменить в стране, а он ничего менять не хочет и не собирается. Он консерватор в полном понимании этого слова. Поэтому Путин и колется ботоксом, делает хирургические вмешательства, чтобы не стареть и оставаться таким, каким был раньше, – рассказал Жирнов.

Для достижения цели на псевдовыборах происходила откровенная фальсификация голосов. Хотя "путинские помощники" прилагали усилия, картина выглядит максимально неестественно.

"Если в Советском Союзе явка на выборах была, пусть, 99%, а кандидат побеждал с 98% голосов, то сейчас такие цифры подделать трудно, но они (россияне – 24 Канал) очень стараются", – заметил экс-сотрудник.

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