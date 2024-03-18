Експрацівник КДБ та Служби зовнішньої розвідки Росії Сергій Жирнов висловив думку 24 Каналу, що Путіну була важлива явка на виборах, адже це додає йому "слави". Також іншою причиною є "ностальгія за СРСР".
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Перша причина – прагнення слави
Завдяки пропаганді Путін надалі продовжує свою диктаторську політику, але йому цього мало. Він прагне збирати народ для свого прославлення.
"Тут є стандартне людське марнославство. Нам приємно, коли, наприклад, наші передачі набирають багато переглядів. Водночас Путін має свій російський телевізор і його "передвиборчу компанію" – заявив Жирнов.
Друга причина – ностальгія за СРСР
Не дивлячись на те, що СРСР вже не існує понад 30 років, Путін продовжує керуватись старими звичками. Вибори для нього – це ціла церемонія.
"У Путіна залишилось совкове сприйняття поняття виборів. Тоді це було святом: відкривали буфети, продавали дефіцитні товари. Людям було все одно за кого голосувати, вони цих кандидатів в лице не бачили. Путін якраз відроджує ці традиції", – прокоментував експрацівник КДБ.
Не варто чекати змін
Диктатор не має на меті хоч якось покращити свою державу. Його рутинне уявлення про світ заполонило всю Росію, єдина мета Путіна – здобути перемогу на так званих виборах та продовжувати робити те, що робив.
Путіну ніхто не пояснив, що вибори – це коли є передвиборча програма, коли людина щось хоче змінити в країні, а він нічого змінювати не хоче і не збирається. Він консерватор в повному розумінні цього слова. Тому Путін і колеться ботоксом, робить хірургічні втручання, щоб не старіти та залишатись таким, яким був раніше, – розповів Жирнов.
Для досягнення мети на псевдовиборах відбувалась відверта фальсифікація голосів. Хоча "путінські помічники" докладали зусиль, картина виглядає максимально неприродно.
"Якщо в Радянському Союзі явка на виборах була, нехай, 99%, а кандидат перемагав з 98% голосів, то зараз такі цифри підробити важко, але вони (росіяни – 24 Канал) дуже стараються", – зауважив експрацівник.
"Вибори" в Росії: як розгортались події
- "Псевдовибори" не славляться великою кількістю кандидатів, тому росіяни почали вписувати Кирила Буданова до бюлетенів та ставити галочку напроти. Тепер імʼя очільника ГУР красується поряд з Путіним.
- Деякі громадяни Росії прийшли на виборчі дільниці та зіпсували бюлетені, показуючи свою антивоєнну позицію. Росіяни писали на листі "ні війні", "Росії – свободу", а також поверх вказаних прізвищ писали власних кандидатів. Напроти прізвища Путіна зазначили, що він психопат та вбивця.
- О 12:00 17 березня відбулись масові затримання росіян, які організовували акцію "Опівдні проти Путіна". Ідея такої акції полягала у тому, щоб прийти до дільниці, проголосувати проти Путіна або ж зіпсувати бюлетень. Було зафіксовано щонайменше 63 випадків затримання громадян.