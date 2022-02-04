Об этом в эфире авторской программы Екатерины Соляр "Перекрестный допрос" на 24 канале рассказала заместитель министра обороны Анна Маляр. По ее словам, Путин планирует каждый шаг.

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"Путину выгодно, чтобы мы считали его безумным. Он не сумасшедший, он очень хорошо просчитывает все свои шаги и знает, что он делает", – сказала Анна Маляр.

Паника – одна из задач России

Заместитель главы Минобороны отметила, что глава Кремля взвешивает свои шаги, поэтому не принято окончательное решение, каким образом будет развиваться напряжение, которое создает Россия.

Кроме того, Анна Маляр объяснила, что паника в обществе – одна из задач России.

"Они над этим работают не только сейчас, а в целом. Потому что внутренняя дестабилизация позволяет проще справиться с территорией, которую нужно или фактически оккупировать. Поэтому сегодня есть страх", – сказала Маляр.

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