В западных СМИ появлялись сообщения, что война, начатая Россией против Украины, может закончиться до 9 мая 2025 года. Эта дата выгодна Владимиру Путину, но будет многое зависеть от Владимира Зеленского.

Такое мнение 24 Канала выразил генерал-лейтенант США в отставке Бен Годжес, отметив, что те, кто утверждают, что прекращение боевых действий произойдет до определенной даты, выражают собственные предположения или желания. Однако реальной основы это пока не имеет.

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О чем мечтает Путин

Бен Годжес считает, что Путин мечтает о победе и возможности, чтобы американский президент приехал на Красную площадь.

Но это только спекуляции. Любая дата или срок, по крайней мере, публично, смотрятся искусственными. Россия должна верить, что мы готовы это делать к тому моменту, пока президент Зеленский не скажет, что это его устраивает. Неважно, сколько времени это займет,

– подчеркнул он.

Давит ли Трамп на Путина

Генерал-лейтенант США в отставке выразил уверенность, что администрация Трампа имеет достаточно сил, чтобы заставить Путина согласиться на прекращение огня.

Конечно, это только часть большего процесса. я считаю, что переговоры не будут ограничиваться только прекращением огня или границами. Они, вероятно, будут охватывать и другие важные вопросы,

– заметил он.

Лидер США, вероятно, решая вопрос по Украине, не забывает и о влиянии такой политики на Китай. Пекин всегда остается важной частью переговоров, которые администрация Трампа ведет с Москвой и Киевом.

Бен Годжес добавил, что китайцы должны увидеть, что США готовы делать все возможное для защиты американских интересов, суверенитета и свободы судоходства. Если они не увидят этого, то вряд ли будут поражены заявлениями администрации Трампа о Тихоокеанский регион.

К слову, Дональд Трамп заявил, что надеется на возвращение по Украине части оккупированных территорий, однако прямо не ответил, станет ли это возможным в рамках мирного соглашения с Россией. Президент США убежден, что сможет завершить войну, и ждет визита Владимира Зеленского для переговоров.