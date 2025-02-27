Таку думку 24 Каналу висловив генерал-лейтенант США у відставці Бен Годжес, зазначивши, що ті, хто стверджують, що припинення бойових дій станеться до певної дати, висловлюють власні припущення або бажання. Проте реального підґрунтя це поки не має.

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Про що мріє Путін

Бен Годжес вважає, що Путін мріє про перемогу і можливість, щоб американський президент приїхав на Червону площу.

Але це лише спекуляції. Будь-яка дата чи термін, принаймні публічно, виглядають штучними. Росія повинна вірити, що ми готові це робити до того моменту, поки президент Зеленський не скаже, що це його влаштовує. Не має значення, скільки часу це займе,

– наголосив він.

Чи тиснутиме Трамп на Путіна

Генерал-лейтенант США у відставці висловив впевненість, що адміністрація Трампа має достатньо сил, щоб змусити Путіна погодитися на припинення вогню.

Звісно, це тільки частина більшого процесу. Я вважаю, що переговори не обмежуватимуться лише припиненням вогню або кордонами. Вони, ймовірно, охоплюватимуть й інші важливі питання,

– зауважив він.

Лідер США, ймовірно, розв'язуючи питання щодо України, не забуває і про вплив такої політики на Китай. Пекін завжди залишається важливою частиною переговорів, які адміністрація Трампа веде з Москвою та Києвом.

Бен Годжес додав, що китайці мають побачити, що США готові робити все можливе для захисту американських інтересів, суверенітету та свободи судноплавства. Якщо вони не побачать цього, то навряд чи будуть вражені заявами адміністрації Трампа про Тихоокеанський регіон.

До слова, Дональд Трамп заявив, що сподівається на повернення Україною частини окупованих територій, однак прямо не відповів, чи це стане можливим у межах мирної угоди з Росією. Президент США переконаний, що зможе завершити війну, і чекає на візит Володимира Зеленського для переговорів.