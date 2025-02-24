Американський президент лише висловив сподівання, що держава поверне частину окупованих земель. Про це Трамп сказав журналістам у Білому домі, передає 24 Канал.

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Що заявив Трамп про окуповані території

На запитання про відмову України від своїх територій в мирній угоді з Росією Трамп відповів: "Побачимо". Однак, сказав, що сподівається на те, що держава зможе повернути частину своєї землі.

Окрім цього, президент США анонсував зустріч з українським главою держави Володимиром Зеленським. За його словами, вона може відбутися цього або наступного тижня для того, щоб підписати угоду про корисні копалини.