Що сказав Трамп про Зеленського та війну в Україні
Лідер Сполучених Штатів переконаний, що йому вдасться завершити війну
Я сподіваюся, Зеленський приїде до Овального кабінету підписувати мир,
– висловився президент США.
Також він сказав, що
Дональд Трамп 24 лютого знову зробив низку заяв про Україну. 24 Канал передає слова президента США.
Що сказав Трамп про Зеленського та війну в Україні
Лідер Сполучених Штатів переконаний, що йому вдасться завершити війну
Я сподіваюся, Зеленський приїде до Овального кабінету підписувати мир,
– висловився президент США.
Також він сказав, що