Що сказав Трамп про Зеленського та війну в Україні

Лідер Сполучених Штатів переконаний, що йому вдасться завершити війну

Я сподіваюся, Зеленський приїде до Овального кабінету підписувати мир,

– висловився президент США.

Також він сказав, що