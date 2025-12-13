За год – 8 километров: ветеран войны из Британии объяснил, как Покровск мешает планам Путина

России крайне важно взять под свой контроль Покровск, хотя там и не осталось ни одного уцелевшего дома. Кремль тратит огромные финансовые и человеческие ресурсы, чтобы достичь цели, но уже долгое время ничего не удается. Это противоречит словам Владимира Путина, что негативно влияет на его власть.

Бывший британский солдат, украинский морской пехотинец, защитник Мариуполя Шон Пиннер рассказал 24 Каналу, что побывал в Покровске год назад. Россияне тогда были в восьми километрах от города. Это означает, что за год они преодолели очень малое расстояние.

Почему Россия так давит на Покровск?

Шон Пиннер отметил, что россияне начали наступление на Покровск еще в июле 2024 года и хотели взять его до ноября. Однако в 2025 году город до сих пор под контролем Украины.

Какая ситуация возле Покровска: карта

Когда я там был, все говорили, что город не устоит. Через год он все еще наш. Это отвлекает внимание значительного количества российских войск. Путин заявил, что Покровск окружен, все закончилось, но мы его зачищаем, а они все еще его не взяли,

– сказал он.

По словам бывший британский солдат, люди хотят обороняться, потому что знают, если Покровск упадет и они отступят, то Россия начнет давить на другой город. Если же операция успешна и уносит больше жизней россиян, чем украинцев, то ее следует продолжать как можно дольше. Главное, чтобы были выполнены задачи, а об этом знает только военное командование Украины.

Что сделает Россия, если захватит Покровск?

Россия полностью разрушила Покровск – теперь это лишь позиция на карте. Если россияне возьмут город, то, по мнению Шона Пиннера, снова отстроят железную дорогу, но маловероятно, что это не изменит ход войны.

Это не будет окончательным крахом, потому что есть вторые, третьи, четвертые линии обороны. Если Россия возьмет Покровск, ей придется повторить все снова. Россияне уже потеряли миллион солдат. Есть ли у Путина достаточно возможностей, чтобы потерять еще столько же? Я не знаю, но все имеют свой предел,

– отметил он.

Сейчас Путин использует Трампа, чтобы через мирное соглашение получить украинские земли, которые он не может взять военным путем, ведь у него нет на это экономических возможностей.

Как продолжается наступление России на Покровск?